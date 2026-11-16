Podcast De Bruyne-show, Gaito: "Follia cederlo! Andrebbe rinnovato e consultato per il nuovo tecnico"

Le meraviglie in nazionale di Kevin De Bruyne, ma anche di Rasmus Hojlund, riaprono il tema sul gioco di Max Allegri. Ne ha parlato il direttore Antonio Gaito, protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

De Bruyne e Hojlund sembrano giocatori completamente diversi quando vanno in nazionale. Quanto incide la proposta di gioco del Napoli di Allegri sul loro rendimento?

"Ad ogni sosta per le nazionali siamo qui a raccontarci le stesse cose, perché vediamo giocatori che fanno fatica nel Napoli e che invece in nazionale sono devastanti. Hojlund ha addirittura una media superiore a un gol a partita, una rete ogni 83 minuti. Stiamo parlando di una differenza troppo eclatante per dire semplicemente che hanno vissuto un momento difficile di condizione o di forma. Nel Napoli segna ogni 300 e passa minuti, in nazionale ogni 83. Per De Bruyne non ne parliamo, i suoi numeri offensivi con il Belgio si triplicano. È chiaro che il contesto di cui parliamo da tempo incida tantissimo. Sono giocatori affermati a livello internazionale, però ogni volta ci troviamo di fronte a una piazza che, dal mio punto di vista, non riesce a individuare il problema. Non tutti parlano del contesto e del gioco di Allegri come principale ostacolo al loro rendimento, ma si trovano motivazioni abbastanza particolari, cervellotiche. Nella sosta precedente c'è stato addirittura chi ha detto che De Bruyne avesse un impegno diverso in nazionale, mentre nel Napoli tirasse indietro il piede.

Hojlund era diventato quasi il problema del Napoli perché si era divorato un gol, che comunque aveva una certa complessità per una deviazione. Ma parliamo di una sola occasione. Siamo arrivati a giudicare gli attaccanti per un'opportunità avuta in una partita o al massimo due. Se Allegri è ancora saldo sulla panchina è anche perché, secondo me, anche l'ambiente non ha evidenziato al meglio i problemi. C'è sempre stata un'attenuante per il tecnico del Napoli, arrivando addirittura a dubitare di due stelle assolute a livello internazionale. De Bruyne lo conosciamo, ma Hojlund sta arrivando di prepotenza a livello internazionale. Con la doppietta e il rigore procurato contro il Portogallo ha chiuso una delle migliori prestazioni tra tutti i bomber. Ha numeri paragonabili a quelli delle grandi stelle europee. Nel Napoli, invece, si vuole far passare questo giocatore come un giovane da far crescere, semplicemente perché gli mancano i rifornimenti e non riesce a incidere come fa in nazionale. Il Napoli ha tutto per essere più in alto in classifica. La sosta per le nazionali ci conferma che è un'assurdità che questa squadra sia al decimo posto".

Anche De Bruyne ha offerto un'altra grande prestazione contro l'Italia. Eppure si continua a parlare di una sua possibile partenza a gennaio.

"De Bruyne ha spazzato via di nuovo l'Italia. Tutte le sue giocate spezzavano la pressione. È un giocatore rarissimo, che forse neanche la Francia, nonostante abbia mille talenti e mille stelle, possiede in questo momento. Un calciatore così intelligente, capace di spezzare la pressione e far partire tutti i contropiedi. Donnarumma nel postpartita ha detto che l'Italia aveva subito troppi contropiedi, ma erano quasi tutti propiziati da Kevin De Bruyne. Torniamo al discorso che facciamo da giorni: è una follia che il Napoli possa pensare di farlo partire a gennaio. Forse può avere un mal di pancia, ma io voglio essere chiaro: proviamo a farglielo passare, invece di limitarci a registrarlo. Proviamo a metterlo al centro di tutto. Io sono dell'opinione totalmente opposta rispetto a chi addirittura lo considerava il problema del Napoli".

Quindi il problema non sono né De Bruyne né Hojlund, ma chi non riesce a mettere questi campioni nelle condizioni migliori?

"Direi proprio di sì. Per quanto riguarda Kevin De Bruyne, vedendo come sta fisicamente, al di là dell'occhiometro che già dice tutto, i dati ci raccontano che è tra i migliori del Napoli per chilometri percorsi, sprint e corsa. Da ogni punto di vista è tra i migliori della squadra. Chi non se ne è accorto potrebbe anche appoggiarsi ai dati. Invece si continua a dire che è un ex giocatore, che cammina, che è il problema. Per le prestazioni che ha fatto e per i punti che ha dato al Napoli, perché altrimenti questa squadra ne avrebbe ancora meno, in questo momento si dovrebbe parlare di qualcosa di completamente opposto. La società dovrebbe stare lì a convincere De Bruyne a restare, esercitando l'opzione per il prossimo anno. Invece parliamo di un possibile addio a gennaio. Dal mio punto di vista è surreale, è il metaverso. Il Napoli dovrebbe sperare di trattenere Kevin De Bruyne il più a lungo possibile e creargli un gioco intorno, degli automatismi, se gioco non è un parolone per Allegri. È un giocatore ancora al top a livello europeo. Che si parli di un addio a gennaio di De Bruyne per poter migliorare il Napoli mi sembra qualcosa di surreale".

Come dovrebbe essere utilizzato De Bruyne per valorizzarne davvero le caratteristiche?

"Se ci fosse stato un esonero di Allegri, io sarei stato addirittura per dare centralità a De Bruyne, consultandolo anche per la scelta del nuovo allenatore e costruendogli intorno un certo gioco, degli automatismi. Magari non da play, perché abbiamo visto che resta una mezzala di grandissima qualità. È un giocatore che deve occupare gli half-space, deve essere libero di dare l'imbucata e di arrivare al limite dell'area per il tiro da fuori. Anche questa cosa di Allegri che se l'è inventato play, e qualcuno l'ha fatta passare come una grande genialata, mi sembra un'altra follia tutta italiana. Stiamo parlando di uno dei centrocampisti offensivi più forti degli ultimi vent'anni, di un giocatore fortissimo anche nel tiro da fuori e nell'occupazione degli spazi offensivi. Relegarlo a play e far passare tutto questo come una genialata mi è sembrata l'ennesima presa in giro, sinceramente. Magari lui può fare bene anche lì perché è un campione assoluto, però da play, in mezzo ai difensori a costruire oppure a sventagliare per cinquanta metri, perdi la sua efficacia".