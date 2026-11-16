Podcast Minervini avverte: "Occhio a McTominay, può succedere di tutto se non rinnova"

Arturo Minervini, vicedirettore di RTN, ha aperto così il suo editoriale quotidiano nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Arturo, De Bruyne e Hojlund stanno facendo molto bene con le rispettive nazionali. Il problema è soltanto il gioco proposto da Allegri oppure ci sono responsabilità anche da parte dei calciatori?

"Io credo che comunque vada diviso il discorso, che non vadano messi tutti e due sullo stesso piano. Per quanto riguarda Kevin De Bruyne, onestamente non ci vedo colpe, anche perché i dati, nonostante tutto, nonostante un gioco che non gli permetta di essere appieno quello che è, parlano chiaro. Abbiamo visto anche ieri con il Belgio che tipo di calciatore sia.

Nelle poche cose buone che il Napoli ha fatto fino a qui, De Bruyne c'è sempre. Sicuramente non rende quanto potrebbe perché Allegri non lo mette nelle condizioni di farlo. Addirittura l'idea di allontanarlo dalla trequarti avversaria, utilizzandolo da regista, penalizza chiaramente la sua caratteristica principale, ovvero quella di essere uno dei migliori passatori di questa generazione calcistica mondiale. È una scelta abbastanza complicata da capire.

Su Hojlund il discorso, secondo me, è più ampio. Sicuramente il ragazzo è forte e il gioco di Allegri non gli permette di esprimersi pienamente. È altrettanto vero, però, che in alcune situazioni, anche semplici, Hojlund non si è comportato benissimo. Questo dobbiamo dirlo.

È chiaro che il calcio poco propositivo del Napoli lo penalizzi, ma se andiamo nello specifico di alcune gare dobbiamo anche riconoscere, e Hojlund deve saperlo, che non ha gestito bene qualche situazione che avrebbe potuto portare qualche punto in più al Napoli e qualche gol in più a lui stesso. Altrimenti Allegri diventa l'alibi per qualsiasi cosa".

Dopo la Lazio abbiamo sottolineato anche alcune occasioni non sfruttate da Hojlund. Al di là del gioco, i calciatori devono assumersi maggiori responsabilità?

"Sicuramente, per quanto mi riguarda, il problema principale resta l'idea di gioco, la proposta offensiva e tutto quello che vogliamo. Poi, però, c'è anche qualche ingrediente che devono mettere i calciatori, che devono fare qualcosa in più. Non possono adeguarsi soltanto al problema generale, ma devono prendersi anche maggiori responsabilità".

Si parla di una possibile rivoluzione a gennaio, con tanti nomi in uscita: Lang, Neres, Lucca, De Bruyne, Lobotka e Anguissa. Non sarebbe un'ammissione degli errori commessi in estate?

"Probabilmente anche i risultati stanno accelerando, o potrebbero accelerare, questo processo di piccola rivoluzione. Sui nomi che facevi tu, toglierei Lobotka, perché non credo possa andare via a gennaio. Per gli altri, soprattutto Lucca e Lang, è chiaro che dipende dalle offerte, ma se arrivano proposte soddisfacenti il Napoli brinda, stappa un bicchiere di vino buonissimo e li dà via.

Per quanto riguarda Anguissa, c'è questa situazione legata al rinnovo che non si è mai sbloccata. Il Napoli, piuttosto che perderlo a zero, proverebbe a monetizzare qualcosa già a gennaio, ma non sarà facile. Su Kevin De Bruyne abbiamo già parlato. È una situazione che riguarda anche la vita privata, la famiglia. Probabilmente ci sono delle spinte anche forti, soprattutto da parte della moglie, perché in realtà, sia per quanto riguarda lui che i bambini, non mi sembrava di registrare particolari malumori.

Evidentemente la signora De Bruyne non si è ambientata bene e quindi starebbe spingendo per avvicinarsi verso casa. Ci può anche stare, ma è chiaro che il Napoli debba fare prima di tutto una valutazione tecnica. De Bruyne è un professionista, ha un contratto, non è che cedi Kevin De Bruyne a cuor leggero a gennaio".

Oltre a De Bruyne, c'è anche la questione del rinnovo di Scott McTominay. Quanto è delicata questa situazione?

"Se dai via De Bruyne a gennaio, mi devi rinnovare McTominay, perché altrimenti veramente mi sa di smobilitazione. Il ragazzo in estate resterebbe con un solo anno di contratto e rischieresti poi di perderlo a zero. È una situazione che o si risolve entro gennaio oppure anche il futuro di McTominay al Napoli è seriamente a rischio.

È un mercato così strano che, se dovesse arrivare un'offerta importante a gennaio, probabilmente il Napoli a quel punto la valuterebbe, qualora non si riuscisse a trovare un accordo. Il Napoli vuole rinnovare, non vuole cedere McTominay, però non vuole nemmeno ritrovarsi davanti al rischio di perderlo a parametro zero. Ci sono tutte queste situazioni veramente complicate".

Quanto pesano le responsabilità del direttore sportivo Giovanni Manna nella gestione del mercato e dei rinnovi?

"Secondo me il discorso va a investire Giovanni Manna. Non ha gestito bene il mercato, ma non ha gestito bene nemmeno tutte queste situazioni legate ai rinnovi. Il Napoli si ritrova così, con Anguissa che rischia di andare via a zero, De Bruyne scontento, una situazione della quale magari si poteva parlare già in estate, perché non penso che il malumore sia nato adesso, e McTominay che resta in bilico. Prima del Mondiale, ricorderai, il Napoli sembrava vicinissimo a rinnovare Scott McTominay. Poi qualcosa è andato storto e tutto è rallentato.

Manna su questo non ha fatto un buon lavoro, dobbiamo riconoscerlo. È stata una gestione complicata, non positiva per il direttore sportivo, poi per colpe sue o per indicazioni dall'alto. La situazione è questa e va sottolineata, perché tra i tanti responsabili c'è anche la dirigenza. E della dirigenza fa parte anche il direttore sportivo Giovanni Manna".