Podcast Da Genova: "C'è entusiasmo, meglio affrontare adesso il Napoli per un motivo"

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Ultimissime Genoa: Marco Liguori, direttore di Pianetagenova1893, ha approfondito il momento della squadra di Daniele De Rossi

Si avvicina Genoa-Napoli in programma sabato sera. Marco Liguori, direttore di Pianetagenova1893, ha approfondito il momento della squadra di Daniele De Rossi intervenendo sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania:

Come ci arriva il Genova a questa partita con il Napoli?

"Ci sarà Meichtry, sicuramente sarà della partita perché ha recuperato da un problema al ginocchio, mentre non ci dovrebbe essere Havel, il centravanti che ha segnato contro l'Ascoli il quarto gol, ha un risentimento muscolare, nulla di grave, ma probabilmente resterà a riposo. Il Genoa può utilizzare, se non il 3-5-2, altri moduli come il 3-5-1-1 o il 3-4-1-2 con Baldanzi dietro le punte. Anche se Baldanzi ha dimostrato contro l'Ascoli che partendo da mezz'ala riesce a fare il bello e il cattivo tempo. La squadra si è ripresa dalle polemiche dei risultati di alcune amichevoli, da cui una in Inghilterra con il Bournemouth finita 10-1, ma erano entrati anche i ragazzi della primavera, anche se sappiamo il divario che c'è con la Premier e c'è veramente da riflettere".

Come hanno visto lì l'arrivo di Allegri? C'è un Napoli arrivato comunque secondo.

"C'è molta curiosità perché è una squadra con una guida tecnica nuova, avrà un modo di giocare diverso. Ma è una delle predendenti al titolo. Durante l'estate anche lo stesso presidente De Laurentiis non ha fatto mistero di voler andare avanti in Champions, che poi è quello che manca al Napoli, il trofeo principale. C'è molta curiosità anche perché i nomi del Napoli sono già pesanti, anche se ci sono stati partenti eccellenti come Lukaku. Però forse meglio affrontare il Napoli adesso, magari il Genoa sull'onda dell'entusiasmo, anche della qualificazione in Coppa Italia... e soprattutto con la preparazione che dovrebbe essere anche abbastanza avanti. C'è un grande entusiasmo, ricordiamo che ci sarà quasi tutto esaurito anche se purtroppo ci sono le limitazioni ai tifosi del Napoli, anche se ci sarà la marcia insieme, il corteo delle tifoserie, però le autorità e l'ordine pubblico hanno deciso che i tifosi napoletani vanno solo nel settore ospiti. Un peccato perché quando i tifosi del Napoli e del Genoa sono stati insieme è stato veramente un grande spettacolo"

Che Genoa sarà in questa stagione?

"De Rossi è molto amato, c'è grande fiducia in lui, l'anno scorso qualche soddisfazione in generale è arrivata proprio battendo ad esempio la Roma. Sarà un Genoa che può dire la sua e dare fastidio a molti secondo me. Ovviamente il primo obiettivo, senza pensare a qualificazione europea o che altro, il primo obiettivo è la salvezza, però una salvezza magari tranquilla e poi magari guardare un pochettino in alto la classifica, chissà magari alle prime dieci, quindi alla parte sinistra, quello sicuramente sì. Poi tutto quello che verrà è guadagnato. Il problema unico in questo momento è la scelta di un centroavanti, perché il Genoa ha praticamente solo due attaccanti, Colombo e Vitinha. Si parla di Ferguson, l'ex Roma, però ad ora è tutto fermo, il mercato chiude la settimana da una decina di giorni e per ora il problema è irrisolto".