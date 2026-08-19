Radio TN Napoli-Jackson, Gaito: "Difficile, ma sarebbe il colpo dell'estate. In Italia devastante..."

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Annuncio per Costantino Favasuli e prima parte di visite per Benoit Badiashile, ma il Napoli spinge per le cessioni in modo da liberare risorse e spazio in lista per un colpo in attacco. Non a caso oltre a Gabriel Jesus, che per ora temporeggia, sono spuntati Zirkzee e soprattutto Nicolas Jackson. Ne ha parlato Antonio Gaito, direttore di Tuttonapoli, intervenendo sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Prima vendere? Sì, sono stati strapagati quasi tutti i giocatori l'anno scorso, per accontentare Conte e darglieli anche in fretta prima di Dimaro, ma il Napoli può rientrare parzialmente dell'investimento almeno per uno tra Lang e Lucca. L'olandese ha ancora uno status importante all'estero e vediamo se tra Ajax, Galatasaray e pure Atalanta si sblocca qualcosa. Un colpo in attacco il Napoli vuole e deve farlo per alzare il livello e garantirsi sempre dei sostituti che possano spaccare la partita. Abbiamo detto che Gabriel Jesus ti alza il livello, i nomi emersi da Sky anche. Zirkzee ha fatto grandi cose in Italia come qualità e raccordo del gioco, ma Nicolas Jackson sarebbe ancora di un livello superiore ma non è certo un affare facile".

Che colpo sarebbe Nicolas Jackson?

"Il colpo dell'estate, il miglior rinforzo della Serie A anche se l'Inter ne ha presi ben 3 dalla Premier, Stones, Spence e Jones, hanno già fatto bene lì e in Italia faranno la differenza. Nicolas Jackson credo sia difficile, l'anno scorso è andato al Bayern per 15mln di prestito oneroso e 65mln di riscatto. Ha fatto anche bene, alternandosi, non da titolare ovviamente vista la concorrenza, ma non è stato riscattato. E' più caro come cifra di Jesus e Zirkzee, ma ha un ingaggio inferiore e forse la formula favorisce il Napoli che in questo mercato non vuole inserire tutta la cifra ma pagare solo il prestito oneroso per la questione del costo rosa. Bisogna aspettare gli ultimi giorni, se nessuno lo compra a titolo definitivo puoi avere una chance. Dopo un anno se ipotizziamo 8-10mln di euro di prestito oneroso, il Napoli potrebbe decidere di pagare tanto per avere un anno il calciatore, ma sarebbe un acquisto top e in una squadra offensiva lui può diventare uno dei 3-4 migliori giocatori della Serie A. Da noi sono super anche giocatori che in Premier hanno avuto difficoltà, vedi Anguissa, retrocede e sembra anonimo, viene qui e domina. McTominay aveva fatto buone cose, ma non devastante così. Malen aveva fatto pochissimo e per poco fa capocannoniere giocando metà campionato. Figuriamoci chi in Premier comunque ha fatto già bene. Poi il Chelsea ha esuberi in ogni reparto e sappiamo come opera male".

E Lucca?

"Una volta che escono questi nomi, partono queste trattative, probabilmente è anche un modo per spingerlo indirettamente a guardarsi intorno. Lui ora è il vice-Hojlund, magari è tranquillo, ma il Napoli pensa oggettivamente ad altri. Dopo l'anno che ha vissuto è un'incertezza troppo grande avere lui come alternativa ad Hojlund per tutte le competizioni, se vuoi essere competitivo ai massimi livelli. Poi sarà un incastro da fine mercato perché non hai la garanzia di arrivare ad uno di questi nomi top ed il rischio, perché non dobbiamo illudere nessuno, è anche che possa restare lui".

Badiashile anche era un esubero in difesa. Critiche perché non dà garanzie per gli infortuni?

"Certo, ma altrimenti non l'avresti presto in prestito oneroso a 3mln con diritto di riscatto. Ha potenziale inespresso proprio a causa degli infortuni, ma secondo me è un'operazione intelligente perché anziché 3+20 come si diceva all'inizio il Napoli preferisce alzare la cifra a 3+27 ma col diritto e non con l'obbligo in modo da valutarlo proprio fisicamente e non mettere a bilancio subito l'intera cifra ma solo 3mln. Poi pure se convincesse, la cifra del riscatto puoi sempre trattarla. E' un giocatore che prometteva molto, non ha fatto così male quando ha giocato in Premier ma gli infortuni l'hanno penalizzato, ma è un giocatore che ha presenze al Mondiale per Club, ha fatto il percorso in Conference e poi ha giocato meno non solo per gli infortuni ma anche per l'abbondanza incredibile del Chelsea in ogni reparto. Preferisco lui a Gatti, ad esempio, di cui conosciamo il livello ed era un'alternativa in una squadra finita dietro il Napoli. Badiashile almeno ha possibilità di rilanciarsi e avere un livello più alto. L'unico problema è la tempistica, non si poteva fare non dico un mese fa, ma 10 giorni fa?"