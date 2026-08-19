Contatto forte per Jackson! Sky: Zirkzee (negli ultimi 15 giorni) e Gabriel Jesus le altre piste

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Di Marzio svela le mosse del Napoli: contatto forte per Jackson, nel mirino anche Zirkzee e Gabriel Jesus.

Il Napoli prepara il grande colpo per completare l'attacco di Massimiliano Allegri, ma prima dovrà concretizzare almeno una cessione nel reparto offensivo. A fare il punto è stato il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, intervenuto a 'Calciomercato - L'Originale': "Le due squadre italiane che si sono mosse più concretamente in questa finestra di mercato per Zirkzee sono la Juventus, soprattutto, e poi il Napoli negli ultimi 15 giorni. Il Napoli, invece, si è informato una quindicina di giorni fa, ha preso contatti con lo United, dal quale ha fatto delle operazioni molto importanti come McTominay e Hojlund, ha parlato con l'entourage per capire anche le condizioni salariali, che sono molto alte, perché il giocatore ha un ingaggio molto importante".

Jackson-Napoli, Di Marzio: “Ieri c'è stato un contatto forte”

La pista più calda potrebbe però essere quella che conduce a Nicolas Jackson, senza dimenticare Gabriel Jesus. L'esperto di mercato Sky ha spiegato: "Il Napoli è anche su Gabriel Jesus e su Jackson. Ieri c'è stato un contatto forte con Jackson, però il Napoli, se non fa l'uscita davanti, non può andare a stringere su uno di questi attaccanti e quindi stringerà quando farà l'uscita davanti e capirà quale di questi tre, se non ce ne saranno altri, sarà disponibile e avrà le condizioni, ovviamente, che il Napoli può presentare nei prossimi giorni". Gli azzurri tengono dunque aperte tre piste di Premier League: Jackson, Gabriel Jesus e Zirkzee, in attesa della cessione che possa dare il via libera all'affondo definitivo.