Rinnovo Anguissa, svelata la distanza tra le parti: Giuntoli-Sarri sognano il colpo
Tiene banco anche la questione centrocampo in casa Napoli, con il nome di Frank Anguissa al centro di un rumors di mercato che riguarda l'Atalanta. Sarri e Giuntoli, secondo quanto racconta anche quest'oggi il Corriere dello Sport, considerano il camerunese un obiettivo concreto per rinforzare la mediana orobica e seguono con attenzione l'evolversi della situazione contrattuale a Napoli. Giuntoli tra l'altro l'ha portato al Napoli, chiudendo uno dei suoi migliori colpi della sua esperienza napoletana.
Napoli-Anguissa, la distanza sul rinnovo del contratto
Il rinnovo di Anguissa con il club di De Laurentiis non è ancora definito. Il contratto attuale scade nel 2027, e la società azzurra ha messo sul tavolo una proposta di prolungamento fino al 2030, segno della volontà di blindare un centrocampista ritenuto imprescindibile negli equilibri della squadra. Manca però l'intesa sull'ingaggio: tra domanda e offerta resta una distanza stimata tra i 700 e gli 800 mila euro, cifra che al momento frena la fumata bianca. E per questo l'Atalanta segue la situazione.
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