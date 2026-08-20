Ultim'ora Badiashile, superate anche le visite cardiologiche: ora è diretto verso Napoli

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Napoli-Badiashile, visite concluse: difensore diretto in città per la firma sul contratto

Si conclude positivamente ed in maniera definitiva l'iter medico di Benoit Badiashile. E' terminata anche la seconda parte dei controlli fisici: il difensore francese ha completato tutti i passaggi necessari prima del trasferimento in azzurro, anche quelli odierni dal punto di vista cardiologico, e secondo Sky Sport ora è in viaggio verso Napoli per firmare il contratto ed unirsi ai compagni.

Badiashile, nessun problema ma solo ulteriori controlli

Archiviate le quattro ore di visite sostenute ieri a Villa Stuart e il supplemento di test svolto oggi in un'altra struttura romana, per Badiashile si apre ora la fase conclusiva dell'operazione: la firma sul contratto che lo legherà al club di De Laurentiis e il ricongiungimento con il gruppo di Allegri. Nessun problema, come raccontato già ieri da Tuttonapoli.net smentendo ogni rumors incontrollato, ma solo una seconda parte di controlli da completare. Un iter lungo ma senza sorprese, coerente con la proverbiale scrupolosità del Napoli nel sottoporre i nuovi acquisti a controlli approfonditi. Per il centrale classe 2001, arrivato in prestito dal Chelsea (3 milioni più uno di bonus, riscatto fissato a 27), è ormai tutto pronto. Allegri trova finalmente il suo nuovo difensore centrale.