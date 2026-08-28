Podcast Guiu, l'esperto di calcio inglese: "Ha subito il salto, ma ha qualità! Vi racconto..."

vedi letture

Bjork Rajta a Radio Tutto Napoli promuove l'ipotesi Marc Guiu agli azzurri: talento e qualità, ma serve cambiare aria dopo il Chelsea

Bjork Rajta, giornalista ed esperto di calcio inglese, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che calciatore è Marc Guiu?

"Forse ha avuto troppa fretta di fare il salto in Premier League, che per qualcuno ha un impatto devastante e per altri è più difficile entrare nei ritmi e nell'atmosfera inglese. Fare il salto dalla Cantera del Barcellona a Stamford Bridge non è semplice, anche perché il Chelsea ne fa tanti di acquisti e non fa sentire speciale nessuno: sei uno dei tanti arrivati per far vincere e devi metterti subito dentro. Non è stato il suo caso, il Chelsea non l'ha quasi mai utilizzato, ha avuto anche una breve esperienza al Sunderland. Cambiare aria per lui è importante. Non viene a Napoli a fare il titolare, penso sia abbastanza appurato, ma è un giocatore che i colpi li ha: difficilmente si esce dalla Cantera del Barcellona e difficilmente si finisce al Chelsea per caso senza avere qualità. È ancora giovane, classe 2006, a Stamford Bridge qualche gol importante e di estrema qualità l'aveva fatto. A vent'anni ha già l'esperienza di Barcellona, Chelsea, Sunderland, Premier League e Liga. Se vuole cambiare il trend della sua carriera, che in questo momento non è un crescendo, dovrebbe cambiare aria: Napoli è la piazza giusta per dargli un'opportunità."