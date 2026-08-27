Cajuste, Manna può piazzare anche lui: spunta il Malaga, la situazione
Nuovo capitolo di mercato in casa Napoli, questa volta con protagonista Jens Cajuste. Il centrocampista svedese, da mesi ai margini del progetto tecnico azzurro dopo il rientro dal prestito all'Ipswich Town, è stato individuato dal Malaga come rinforzo per il proprio reparto mediano. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, sarebbero già partiti i primi dialoghi tra i due club per impostare l'operazione.
Cajuste, Napoli-Malaga dialogano in attesa dell'ok del giocatore
Il Malaga ha manifestato un interesse concreto per il classe '99 ed il Napoli, dal canto suo, deve piazzare il centrocampista che come detto rientra tra gli esuberi ed una sua cessione permetterebbe di alleggerire quantomeno il monte ingaggi. Le due società dialogano, in attesa di capire anche la volontà del calciatore. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori sviluppi per l'esito positivo della trattativa.
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