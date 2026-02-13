Podcast I consigli dell'esperto di Fantacalcio: "Puntate su questi tre azzurri"

Carmine Cassandra, Fantacalcio.it, è intervenuto nel corso di "Pausa Caffè" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "I giocatori del Napoli consigliati al Fantacalcio per questo turno di campionato? Il primo nome è Buongiorno. È una scommessa, lo dico chiaramente, ma puntiamo sulla sua voglia di riscatto dopo un periodo complicato. Probabilmente sarà titolare anche per la squalifica di Juan Jesus e dovrà affrontare un attaccante in grande forma come Malen. Proprio per questo può tirare fuori una prestazione importante, anche in ottica modificatore di difesa. il secondo nome è Elmas. Il bonus manca davvero da troppo tempo. In Coppa Italia contro il Como ha fatto una buona partita e ci aspettiamo che prima o poi quel gol o quell’assist arrivino. Per la legge dei grandi numeri può essere la partita giusta. Il terzo è Spinazzola. Da quel lato può approfittare delle caratteristiche di Mancini, che è un grande marcatore ma a volte soffre gli esterni rapidi. Spinazzola può portare un assist o anche un bonus pieno. Anche col Como, entrando nella ripresa, ha creato diversi problemi”.

Che tipo di partita ti aspetti dal punto di vista fantacalcistico? “Mi aspetto una gara piuttosto bloccata. La Roma è una delle migliori difese del campionato e il Napoli, tolta la trasferta di Genova a gennaio, ha subito pochissimo. Per questo, secondo me, sono schierabili anche i portieri di entrambe le squadre”.

Passiamo alla Roma: quali sono i tre nomi su cui puntare? “La sorpresa può essere Pisilli. Sta approfittando dell’assenza di Koné, sta trovando continuità e i suoi inserimenti possono essere decisivi. È un ottimo terzo o quarto slot. In difesa dico Ndicka. Dal rientro dalla Coppa d’Africa sta offrendo prestazioni molto solide, può portare un buon voto anche contro un attaccante pericoloso come Højlund. Sulla trequarti il nome è Pellegrini. Ha uno storico molto positivo contro il Napoli, è listato centrocampista e in queste partite spesso si esalta. Se lo avete in rosa, va schierato”.

Chiudiamo con Malen: è stato l’uomo più acquistato all’asta di riparazione? “Sì, e non è un caso. Gasperini è una garanzia per i fantallenatori: quando dice ‘questo è il mio attaccante’, di solito ha ragione. Malen ha già segnato tre gol e secondo me può arrivare tranquillamente in doppia cifra da qui a fine stagione. I fantallenatori si sono scatenati: è stato l’attaccante più pagato, seguito da Raspadori. Fulkrug è arrivato dopo, mentre a sorpresa uno dei più acquistati è stato Durosinmi. Su De Bruyne, invece, in tantissime leghe è stato svincolato per recuperare crediti e rinforzarsi altrove”.

Riepilogo finale per i nostri lettori? “Per il Napoli: Buongiorno, Elmas e Spinazzola. Per la Roma: Pisilli, Ndicka e Pellegrini. Sono profili che possono portare bonus o voti pesanti in una partita che mi aspetto molto tattica”.