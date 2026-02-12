Sky, Compagnoni: “Vi dico chi scelgo tra Gasperini e Conte. Su Vergara e lo Scudetto…”

Maurizio Compagnoni, telecronista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Il Napoli deve pensare alla qualificazione in Champions come priorità, avendo mezza squadra fuori e nove punti di ritardo dall’Inter. La penso come Conte, immaginare una rimonta scudetto sarebbe, ora, prendere in giro i tifosi. In questo senso nella sfida di San Siro, per gli azzurri, è meglio che vinca l’Inter per allontanare la Juventus. La rimonta scudetto, già difficile con l’organico al completo, sarebbe una delle più grandi sorprese della storia del calcio. Poi c’è il Milan di mezzo, Allegri, nonostante quello che dice, crede nello scudetto, stando ad appena 5 punti, potenzialmente, dall’Inter, avendo anche il derby da giocare.

Gasperini aveva bisogno come il pane di un attaccante come Malen, perchè la sua Roma era un po’ sterile prima. Vediamo se anche Zaragoza risolverà anche il problema dell’ala sinistra: è un calciatore interessante, ha colpi e tecnica ma talvolta è troppo individualista. Tra Conte e Gasperini chi scelgo? Facciamo così, Gasperini per le coppe e Conte per il campionato… Napoli-Roma me la immagino intensa, forse più possesso palla dei giallorossi, ma molto dipende dalle condizioni degli azzurri, che sono in chiara emergenza. Vergara è forse la più grande rivelazione di questo campionato. L’avevo visto e apprezzato con la Reggiana in serie B, ma non mi aspettavo avesse questo impatto con la serie A. Non so se è già da Nazionale, ma a gara in corso uno come lui è utile”.