Tutto su Napoli-Roma su Radio Tutto Napoli, alle 15 c'è "Napoli Talk": chiamaci o scrivici live

vedi letture

Live dalle 8 anche oggi, prosegue il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli a cura di Tuttonapoli.net. Dopo i primi quattro format, alle 15 la programmazione prosegue e scatta l'ora di "Napoli Talk" con il direttore Antonio Gaito e Davide Baratto

Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Napoli nel mondo" con Roberto Stanzione ed i Club Napoli UANM. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Per ascoltarci/vederci dal sito CLICCA QUI oppure scarica le nostre app gratuite:

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android

Qui per le Smart Tv Android

Qui per le nuove Smart Tv LG (in arrivo Samsung)