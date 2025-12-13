Video Iezzo: "Non addossiamo colpe a Milinkovic, ma Meret tra i più forti tecnicamente in Europa!"

L'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo è intervenuto nel corso di 'Napoli Talk', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "I gol presi dal Napoli a Lisbona sono tutti gol secondo me evitabilissimi, anche il primo. Difesa schierata, questo pallone che va in aria e con la fisicità dei centrocampisti e dei difensori del Napoli… Siamo riusciti a prendere il gol facendo saltare l'attaccante che è la metà di McTominay, lì non è il discorso dell'essere cotto, oppure stanco pure, perché lì era l'inizio di gara.

Sul primo gol errore grave di Milinkovic? Quando la palla va verso l'area di rigore, la maggior parte dei portieri che hanno coraggio di andare a prendere i palloni in area di rigore, quei due passetti li fanno sempre. Poi è normale fai due passi indietro, stai nei tempi giusti, ti fermi per intervenire, ci stai. Poi sbuca sta palla, che secondo me neanche lui si aspettava. Perché se tu c’hai la difesa schierata con gente fisicamente importante e dove tu sai che devi dettare leggi e passa sta palla e sbuca così, è normale. Comunque Milinkovic è enorme, magari lì poteva andare forse più attivo su quella palla e magari qualcosina poteva fare. Però non possiamo secondo me addossare la colpa a Milinkovic. Sul secondo gol, secondo me, era un po' inchiodato sul primo palo. Lì un portiere con le sue qualità la deve prendere la palla. Non è Donnarumma sulle palle basse? Con tutto il rispetto per Milinkovic, è il portiere del Napoli, noi vogliamo il suo bene e il bene del Napoli, deve fare milioni di parate, anzi speriamo di no. Però Donnarumma… parliamo del portiere più forte al mondo. Però il fatto che lui comunque i 202 centimetri li sfrutti sulle palle alte, li sfrutti sul lungo quando magari calcia, lui giustamente avendo questa grande fisicità riesce anche a andare a prendere con tranquillità dei palloni magari che qualcun altro fa più fatica. Lui è anche reattivo anche sui palloni di rasoterra, ma devono essere sempre lontani un po' dal corpo. Perché giustamente da qualcosina devi lasciare quando c'è questa fisicità. Purtroppo lui in quei palloni che sai che si passano radente vicino al corpo fa un po' più di fatica, però che vuoi fare.

Meret come tecnica e non è inferiore a Milinkovic? Sono anni che difendo Meret, perché sappiamo che purtroppo questo ragazzo non è mai stato esaltato in questi anni, anche se ha vinto due scudetti. Meret è tecnicamente uno dei portieri più forti che ci sia oggi nel panorama europeo, poi magari qualche pecca ce l’ha. Qualche qualcosina purtroppo in questi anni anche lui ha sbagliato, come abbiamo sbagliato tutti quanti. Però Meret dal punto di vista tecnico è un portiere fortissimo non si discute, ed è anche di grande carattere. Perché poi alla fine la gente pensa perché magari è più tranquillo nei pali magari non è quello che urla che fa e deve passare come mancanza di carattere, questo non va bene. Meret ha un grande carattere. perché ha sopperito a tutte le critiche in questi anni fatte anche gratuitamente da tante persone, da tanti addetti a lavori, anche da tanti tifosi. E questo fa capire che di carattere ne ha e ne ha da vendere. Se voi mi parlate di tecnica del portiere, Meret è un portiere tecnicamente molto forte, ma molto forte. Poi magari ti fa l'errore, ma lo fanno tutti. Li facevo io, che ero un umilissimo portiere. Li fanno i grandi portieri, li fa Buffon, come li fa Donnarumma, che oggi è il portiere più forte al mondo. Però da passare per quello che non sa fare il suo mestiere non va bene, perché poi ripeto Meret è il portiere più vincente della storia del Napoli con due scudetti.

Meret portiere di rendimento e Milinkovic forse è più uno da grandi miracoli e qualche svarione come a Lisbona? Vabbè, ma ci può stare. Nel senso che comunque tu vieni chiamato in causa molto spesso nel costruire il gioco, è normale che qualcosa devi sbagliare. Sbaglia anche Milinkovic che ha un bel piede, però ci sta. Ripeto non possiamo addossare la colpa a Milinkovic per la sconfitta di Lisbona, è stata una sconfitta della squadra, che purtroppo vuoi per la stanchezza vuoi magari anche per un approccio non proprio importante, il Napoli ha perso la partita”.

