Radio TN Da Udine avvisano: “L’Udinese può fare lo scherzetto al Napoli! Sarà equilibrata…”

Guido Gomirato, giornalista vicino alle vicende dell'Udinese, è intervenuto nel corso di 'Sabato azzurro': "A livello di infortuni l'Udinese non sta bene ma rispetto alle altre sta sicuramente meglio. E' tra le meno bersagliate dalla cattiva sorte, quasi sempre l'infermeria è rimasta sgombra. L'Udinese sta bene, è nella condizione di fare bene, può conquistare un risultato positivo. Il problema è che qui a Udine sono troppo esigenti e questa altalenanza di risultati non piace ai tifosi.

Ma tutto sommato la squadra ha una buona classifica, ha n valido gioco ma è incompiuta: quando deve fare la partita ha delle difficoltà. Quando invece affronta squadre come il Napoli contro cui si chiude e gioca di rimessa evidenzia il suo marchio di fabbrica, la sua forza in contropiede. Domani il Napoli dovrà inevitabilmente cercare di conquistare i 3 punti, ma l’Udinese sarà all’altezza della situazione. Non dico che l’Udinese è favorita, lo è il Napoli ma prevedo un incontro abbastanza equilibrato. Alla fine potrebbe prevalere la maggior qualità, ma domani il Napoli disputerà la terza gara in otto giorni, quindi è tutta da giocare. L’Udinese è la squadra più pazza del campionato, ha sufficienti qualità fisiche e tecniche per poter dire la sua e anche vincere”.