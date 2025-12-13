Mediaset, Balzarini annuncia: “Al 99% Conte lascerà il Napoli”

Intervenuto a Radio Bianconera, il giornalista di SportMediaset Gianni Balzarini ha analizzato diversi temi legati all’attualità della Juventus, partendo dal mercato.

Sull’ipotesi Frattesi in bianconero è netto: “Non mi pare una cosa praticabile. Per Frattesi vogliono 35 milioni e, vista la situazione finanziaria della Juve, sarebbe un’operazione azzardata”. Più che sugli acquisti, secondo Balzarini il punto è tattico: “Serve una difesa a quattro: 4-2-3-1 o 4-3-3. Spalletti ora deve tirare una linea e capire su chi può contare. Basta prove ed esperimenti, ora è il momento di affidarsi a un blocco fisso e consolidabile”.

Capitolo Icardi: “Non credo che la Juve vada su di lui. Vorrebbe dire addio sicuro a Vlahovic a fine anno e non puntare su David, cosa che invece andrebbe fatta. Servono giocatori con mentalità vincente, che prendano per mano la squadra”.

Sul tema leadership torna più volte: “Questa squadra ha bisogno di un condottiero. Bremer non lo è, perché non ha vinto titoli importanti. Ricordo Evra: servono giocatori che entrino nello spogliatoio e dicano cosa hanno conquistato. Un allenatore come Spalletti non può farcela da solo. I giocatori di oggi sono più sconnessi da certe dinamiche, il calcio è cambiato”.

Su Yildiz: “La sua permanenza può essere legata alla costruzione di una squadra vincente, ed è giusto così. Quest’anno si lotta per il quarto posto. Se non arrivasse, preferirei restare fuori dalle coppe”.

Infine una battuta su Conte: “Al 99% lascerà il Napoli”.