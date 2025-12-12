Radio TN Iezzo spinge Vergara: "Diventerà un grandissimo, serve coraggio nel metterlo dentro"

L'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo è intervenuto nel corso di 'Napoli Talk', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android). "Qualche novità ci sarà domenica. Che la squadra sia cotta l'ha detto Conte, ci sono calciatori che giocano sempre. Purtroppo quando accumuli stanchezza è normale giocare qualche partita sottotono ed è quello che è successo a Lisbona. Si vedeva che il Napoli rispetto al Benfica arrivava secondo sui palloni. Il Benfica era molto più reattivo. Ma io penso che in questo momento qui qualche alternativa ce l'hai: Juan Jesus e Politano, ad esempio, danno ampie garanzie. Così come Spinazzola che ormai è recuperato. Insomma, i giocatori per poter far rifiatare qualcuno ce l'hai".

"Vergara? E' un grande e diventerà un grandissimo giocatore, ma serve spazio e un po' di coraggio nel metterlo dentro dall'inizio e non solo nel finale. Vergara ha grandi colpi, è un ragazzo mentalizzato, fa bene anche la fase di non possesso, non si risparmia e ha dei colpi importanti, ha un bel piedino. Non vedo perché non buttarlo dentro come fanno gli altri club. Real e Barcellona buttano dentro anche giocatori più giovani mentre noi aspettiamo, ma che cosa? Se uno non gioca come acquisisci esperienza?".