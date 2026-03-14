Podcast Il punto del Direttore: "Inconcepibile un 1T così. Elmas? Da trequarti altri superiori…”

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Primo tempo del Napoli inconcepibile ma i cambi raddrizzano tutto, ora il rebus tattico su come integrare De Bruyne, McTominay e gli altri rientranti

Il direttore di Tutto Napoli Antonio Gaito ha parlato nel post-partita di Napoli-Lecce nel corso di 'Napoli in Campo' su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "È bastato poco per ribaltare il Lecce, questo da un lato ci fa capire i limiti della squadra di Di Francesco. Mi lascia un po' di rammarico, è brutto vedere il primo tempo che ha fatto il Napoli senza neanche un tiro in porta, quasi come a sottovalutare la partita: questo non te lo aspetti da una squadra allenata da Antonio Conte. Poi, siamo portati a dire che i cambi hanno stravolto la partita, ma faccio fatica a dire che un solo giocatore su undici abbia condizionato tutto il primo tempo, per quanto Anguissa abbia giocato male, magari peggio di altri. Conte ha apportato questi correttivi che erano inevitabili.

Al di là della vittoria che era fondamentale per consolidare il terzo posto e per inseguire anche il Milan, so che molti tifosi nutrono una speranza anche sull'Inter. La vittoria ce la aspettavamo, il Napoli non poteva chiudere con un risultato diverso. Possiamo interrogarci sul Napoli del futuro perché con questo modulo in casa con una medio piccola puoi partire anche con pedine più offensive: come Conte proporrà McTominay e De Bruyne che se oggi hanno avuto un tempo intero forse la settimana prossima potranno averne di più. Mi interrogo soprattutto su che Napoli può venir fuori analizzando anche le parole di Conte che parlando di formazioni ha sottolineato l'importanza di avere sempre un play, con uno tra Anguissa e McTominay. Quindi uno tra Gilmour e Lobotka da accoppiare a uno tra Anguissa e McTominay, sono queste le coppie che immagina con questo modulo.

Secondo me va fatta un'analisi su Elmas: esce anche lui all'intervallo ma si parla solo di Anguissa. Non ce ne voglia Elmas - super duttile, utilissimo, un ragazzo d'oro - ma ora da sottopunta hai Giovane che secondo me era pronto per giocare titolare, hai De Bruyne... hai varie soluzioni anche senza Vergara. In casa contro il Lecce il primo tempo ci ha detto anche questo. Nel primo tempo se siamo rimasti svegli a un certo punto è perché il Lecce ogni tanto accelerava (ride, ndr). È chiaro che se concedi quel primo tempo ad un'altra squadra di un livello superiore prendi due-tre gol, un primo tempo inconcepibile del Napoli, il Lecce sembrava il Barcellona con quella maglia. Contro un'altra squadra, se inizi così poi non riesci a venirne a capo".