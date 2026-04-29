Sky, Marchetti: “Manna piace alla Roma, ma resterà a Napoli! Su Alajbegovic e Alisson...

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"Il Napoli segue i migliori giovani e, ad esempio, Alajbegovic piace come piace anche alla Roma".

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Che Manna possa piacere alla Roma dopo i due anni di Napoli con le vittorie penso sia logico e scontato, ma è solo uno dei dirigenti apprezzati, non dimenticando Giuntoli, D’Amico e altri. Manna però ha un contratto lungo col Napoli, sino al 2029, e non penso vada via. Anzi a noi risulta che resta in azzurro”.

Su Alajbegovic e Alisson: "Il Napoli segue i migliori giovani e, ad esempio, Alajbegovic piace come piace anche alla Roma. Il club di De Laurentiis si è interessato sicuramente, poi quello giallorosso ha accelerato, ma ora è tutto fermo, dato questa sorta di ‘terremoto’ in seno alla Roma. Era presto per lo scatto vincente, però quanto sta succedendo può rimescolare tutto. Il Napoli, comunque ha già deciso di riscattare Alisson che resterà sicuramente in azzurro. La società sa già chi vuole prendere, ma è normale che ci sia condivisione con Conte e che il mister possa indirizzare le scelte. Si vince e si perde tutti insieme, ed anche le strategie relative alla campagna acquisti vengono fatte di comune accordo tra Conte e Manna”.

Sul futuro di Conte: “Il futuro di Antonio Conte non è ancora definito, sicuramente sarà importante il confronto a fine stagione tra lui e De Laurentiis sarà determinante ma comunque non è affatto detto che vada via, anzi. Al di là dell’ipotesi Nazionale Conte potrebbe restare sulla panchina azzurra”.