Troilo, sirene dalla Premier: il Parma pensa a un difensore del Napoli come sostituto
Mariano Troilo continua a richiamare l’attenzione anche fuori dall’Italia. Le ottime prestazioni offerte con la maglia del Parma non sono passate inosservate e diversi club di Premier League hanno iniziato a seguirlo con interesse, tra cui il Brentford. Al momento non risultano trattative concrete, ma il difensore argentino è un profilo molto apprezzato e destinato a far parlare di sé sul mercato.
Il Parma valuta Obaretin
Nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta ritenuta irrinunciabile per Troilo, il Parma potrebbe iniziare a muoversi per trovare un sostituto. Tra i nomi monitorati - stando a quanto riferito da Tmw - c’è quello di Nosa Obaretin, attualmente in prestito all’Empoli dal Napoli. Per ora si tratta di un’idea, ma nelle prossime settimane potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto.
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