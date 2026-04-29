Troilo, sirene dalla Premier: il Parma pensa a un difensore del Napoli come sostituto

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Oggi alle 00:30 Calciomercato Napoli di di

Le ottime prestazioni offerte con la maglia del Parma non sono passate inosservate e diversi club di Premier League hanno iniziato a seguirlo con interesse