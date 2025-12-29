Sky, Costacurta: "Sorpreso dalle parole di Marotta, non vedo il Napoli nettamente favorito"

vedi letture

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta: "Dichiarazioni di Conte sopra le righe? Sono molto più sorpreso dalle parole di Marotta. Mi sembrano due boutade tutte e due. Cioè uno si scrolla di dosso una pressione e uno prova a mettergliela. A parte le seconde squadre, per il resto, mi sembra una cosa alla Conte. E dall'altra parte io non sono d'accordo con quello che ha detto Marotta. Non vedo il Napoli nettamente favorito rispetto all'Inter".

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.