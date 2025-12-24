Prima pagina

Il Mattino: "Sempre Conte"

Oggi alle 00:10Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al Napoli di Conte, fresco vincitore della Supercoppa italiana, parlando del futuro dell'allenatore azzurro: "Sempre Conte. Dopo la Supercoppa De Laurentiis vuole blindare il tecnico: piano per rinnovare il contratto per altri due anni". Di seguito la prima pagina integrale.