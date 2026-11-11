Podcast Caso Lang, Salvione: “Mi aspettavo un post di chiarimento e le scuse ai tifosi”

Il giornalista del Corriere dello Sport Pasquale Salvione, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha analizzato il momento degli azzurri, soffermandosi sulle prospettive di mercato, sulla necessità di ritrovare continuità e sulla rincorsa alla qualificazione in Champions League.

Sul Corriere dello Sport avete parlato di due giocatori seguiti dal Napoli per gennaio. Il club sta già lavorando per rinforzare la squadra?

“È ovvio che il club debba anticipare il lavoro per arrivare pronto alla finestra di gennaio e valutare tutte le possibilità che ci sono nel mirino, come sempre fa il direttore sportivo. Ci sono tanti giocatori. Noi oggi abbiamo raccontato quelle che sono le preferenze in questo momento del club. Poi è chiaro che da qui a gennaio c'è ancora tanto tempo davanti, ci sono ancora otto partite da giocare tra campionato, Coppa Italia e Champions e ovviamente il Napoli dovrà arrivarci in condizioni da poter essere rinforzato. Perché è chiaro che un percorso ancora negativo non incoraggia nemmeno il club a fare degli sforzi sul mercato di gennaio. Quindi credo che ci siano due lavori paralleli: uno esclusivamente tecnico da parte di Allegri sulla squadra, per far sì che il Napoli possa riprendere un cammino degno del nome Napoli, e l'altro del direttore sportivo, che sta sondando tutte le piste per farsi trovare pronto qualora ci sia l'esigenza di intervenire”.

Il secondo tempo contro la Lazio può rappresentare un punto di ripartenza per il Napoli?

“Ho scritto ieri quella che è la domanda che tutti si fanno, una domanda stupida ma semplice: perché il Napoli non può giocare come ha fatto nel secondo tempo con la Lazio? Perché non può essere quello il Napoli? Credo che Allegri debba trovare il modo perché questa squadra si esprima sempre come ha fatto in quei primi 20-25 minuti del secondo tempo. Perché un Napoli che gioca così credo che possa giocarsela a viso aperto con tutti. È una squadra che ha qualità, carica agonistica, temperamento. Insomma, è veramente quella che tutti riconosciamo possa essere il Napoli. Credo che il lavoro da fare sia questo, perché finora non abbiamo mai visto un Napoli che abbia avuto continuità fra una partita e l'altra. Non è mai riuscito a fare novanta minuti allo stesso livello, ma spesso, anche quando ha giocato meglio, come contro la Roma, poi è crollato nel finale. Questo è il dilemma che va risolto per far sì che la stagione torni a prendere un indirizzo più consono al blasone del Napoli. Altrimenti, se in queste otto partite fino a Natale il Napoli non darà un segnale di risveglio, credo che passerà in secondo piano anche il mercato di gennaio”.

C'è ancora tempo per rincorrere la qualificazione in Champions League oppure il Napoli rischia di essere già tagliato fuori?

“Tutti abbiamo visto in queste ore la famosa tabella con il paragone alla Juventus di Allegri, che aveva quindici punti dopo undici giornate, la stessa situazione di adesso. Poi arrivò un filotto di vittorie e Allegri credo che in quell'anno andò anche a vincere lo scudetto. Quindi credo che non ci sia niente di impossibile, però la squadra deve ritrovare un'identità, deve trovare una traccia, un sentiero da percorrere. Al momento questi segnali non ci sono e quindi vediamo se il recupero degli infortunati, l'eventuale intervento sul mercato di gennaio e tutti questi elementi possano dare al Napoli un'altra dimensione da qui in avanti. Se dobbiamo guardare quello che è successo finora, non c'è niente che ci faccia pensare a un filotto di vittorie come quello della Juventus di Allegri. Però nel calcio abbiamo visto di tutti i colori, quindi dico che il Napoli deve fare di tutto per aiutarsi e rilanciarsi”.

Noa Lang ha giocato una buona partita contro la Lazio, ma continua ad avere un rapporto complicato con i tifosi. Cosa non sta funzionando?

“È un po' strano, perché lui è un ragazzo estroso e credo che a Napoli i giocatori estrosi, geniali, che hanno quella qualità, siano sempre piaciuti. Credo che lui stia trovando difficoltà ad avere continuità di rendimento. Contro la Lazio è stato il migliore, un giudizio condiviso da tutti, il migliore in campo del Napoli. Credo che debba pensare soprattutto a giocare. Mi sarei aspettato in queste ore un suo post di chiarimento, di scuse ai tifosi del Napoli. Probabilmente anche chi lo segue o il club avrebbe dovuto suggerirgli un modo per ricomporre questa situazione, perché onestamente i fischi ai giocatori allo stadio Maradona sono inusuali, sono una cosa che si vede veramente raramente. Credo che lui debba fare di tutto per dimostrare quello che vale. Mi auguro che possa continuare fino a fine stagione con il Napoli e avere spazio per dimostrare le qualità che ha. Però deve anche capire che deve avere rispetto dei tifosi, deve trovare una sintonia con loro, deve capire che i tifosi sono quelli per cui lui gioca a calcio. Quindi credo che anche dal suo punto di vista debba fare uno step mentale ulteriore. Secondo me ha le qualità per giocare nel Napoli, deve avere solo la tranquillità di dimostrarle e mi auguro per lui che possa farlo”.