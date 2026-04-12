Conte sulla Nazionale: "Non ho dato disponibilità, non strumentalizzate le mie parole!"
Il Napoli non va oltre l'1-1 col Parma al Tardini e vede sempre più remote le possibilità di difendre lo scudetto. Intanto tiene banco il futuro di Antonio Conte, il tecnico del Napoli è da giorni accostato alla panchina della Nazionale per il nuovo corso dell'Italia che dovrà partire dopo le elezioni del nuovo presidente federale. Al termine di Parma-Napoli, Conte è intervenuto sul tema dopo una domanda a riguardo.
Ha dato disponibilità ad allenare la Nazionale, ci sono novità? "No, io non ho dato disponibilità di niente, c'ho un altro anno di contratto col Napoli e poi parlerò, come ho sempre detto, a fine anno con il presidente. Interpretate bene le mie parole, perché se poi devono essere strumentalizzate allora poi significa che poi non parlo più".
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