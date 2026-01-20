Podcast Maldini-Napoli, Esposito: "Non è da Napoli, fa fatica anche a stare in Serie A"

Massimiliano Esposito, ex attaccante del Napoli, è intervenuto su Radio Tutto Napoli.

"Lang? Secondo me inizialmente è arrivato con un po’ di presunzione, pensando di spaccare tutto e di prendersi subito la maglia da titolare. Invece Conte ha fatto capire che arrivava in un gruppo già consolidato, con una metodologia ben assimilata. Questo discorso vale anche per Lucca e per quasi tutti i nuovi arrivati, a parte Hojlund, che è stato l’unico a ritagliarsi subito uno spazio importante. Gli altri hanno avuto bisogno di tempo per entrare nei meccanismi e nella mentalità dell’allenatore. Non è un fenomeno, lo si era capito già dalle prime amichevoli a Dimaro e Castel di Sangro, ma nelle ultime gare qualcosina l’ha dimostrata. Non è un giocatore che fa la differenza, ma può essere utile alla causa. Il problema è che se lo mandi via, devi prendere qualcuno che oggi ti garantisca qualcosa in più".

"Maldini profilo giusto? No, secondo me no. Con tutto il rispetto, non è un giocatore da Napoli. Forse fa fatica anche in questa Serie A. Poi è un trequartista, una seconda punta, e al Napoli serve ben altro: servono esterni come Neres, che saltano l’uomo, ali vere che puntano il fondo, dribblano e creano superiorità. È quello che chiede Conte".

"Lucca? A me non dispiaceva come seconda soluzione dietro Hojlund, ma evidentemente non c’è stato feeling con l’allenatore. Piuttosto che tenere un giocatore in panchina e non sfruttarlo mai, conviene darlo via e prendere un attaccante che possa davvero dare una mano. Anche per far rifiatare Højlund, perché alla lunga rischi di trovarti un grande attaccante poco lucido davanti alla porta: gioca sempre, non si risparmia mai, aiuta anche in fase difensiva, va in profondità e in ampiezza".

"Lookman è il sogno dei tifosi? Sì, è un grande attaccante, pronto, ed è quello che serve oggi al Napoli. Abbiamo visto Hojlund: è arrivato e dopo poche settimane era già leader. Anche Lookman conosce il campionato italiano e può fare la differenza. Se il Napoli vuole lottare su più obiettivi, serve un’arma in più".