Non solo Maldini jr: l'esterno può arrivare dalla Premier, due idee

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 07:28Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

L'esterno al posto di Lang, vicino al Galatasaray, può arrivare dalla Premier League. Ne scrive Cds oggi in edicola. Maldini jr è un profilo da diverso tempo nella lista del ds Manna. Il Napoli riflette e potrebbe decidere di affondare il colpo nei prossimi giorni. Anche la Juve resta sullo sfondo. Alternative? Sterling del Chelsea, vecchia idea che ritorna, con i Blues che però dovrebbero pagare gran parte dell’ingaggio che è altissimo. Chieste anche informazioni per Mathys Tel, anni 20, stellina francese del Tottenham. 