Live Mele: "Il Napoli si è ingolfato, seguendo gerarchie. Ma il campo racconta altro"

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Intervista a Silver Mele su Radio Tutto Napoli: crisi azzurra, “gioco lento e De Bruyne non valorizzato”

Silver Mele, giornalista e volto di Canale 8, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video.

Si può perdere, ma non in questo modo.

"Il problema è il modo. Il Napoli si è letteralmente ingolfato, seguendo le gerarchie ed i valori sulla carta, ma il campo racconta altro, l'evidenza è un'altra. I Fab Four sono poco Fab. Il gioco è lento, prevedibile, con un possesso palla orizzontale che non porta a nulla. Manca la scintilla, l’imprevedibilità. Quando si è provato a inserirla, ovvero Alisson Santos, ma anche Neres lo scorso anno, con giocatori capaci dell’uno contro uno, la squadra ne ha beneficiato, ma non si è insistito su questa strada. Perché questa riluttanza? Il dato del campo dice che ti serve il guizzo e l'uno contro uno e ne beneficiano tutti. A partire da De Bruyne che per me è un rimpianto enorme: io sono innamorato di lui, è un giocatore straordinario, ma non è stato messo in condizioni di aiutare. Diamo una mano anche a Hojlund che è da solo. A Conte vanno riconosciuti meriti enormi, ma non ha sfruttato le potenzialità enormi del gruppo. Poi sono d'accordo anche che a Napoli c'è un disfattismo esagerato. Stiamo calmi e poi c'è il neo degli infortuni per i quali però, anche senza dirlo a noi, serve chiarezza interna per evitare ricapiti".

Il mercato e la gestione della rosa hanno inciso?

"Il mercato sembrava di buon livello, con una rosa molto più ampia, ma si è rivelato deludente. Non perché i giocatori sono scarsi, ma perché non sono stati valorizzati. Beukema per esempio è stato utilizzato col contagocce, poi improvvisamente può giocare scrollandosi di dosso tutti i timori? Anche la gestione delle rotazioni è stata discutibile: è difficile pretendere prestazioni da chi ha giocato poco e ha perso fiducia".

Conte può restare o è vicino all’addio?

"Se Conte desse disponibilità a restare, De Laurentiis lo confermerebbe senza esitazioni. Però non può prendersela con la stampa: ognuno fa il proprio lavoro. Il problema è che da mesi non si parla di calcio anche per la mancanza di conferenze più approfondite."

Il secondo posto è da considerare un fallimento?

"No, questo è un concetto sbagliato. In altri sport il secondo posto è un grande risultato. In questa stagione, considerando le difficoltà, sarebbe comunque un traguardo importante. Il problema vero è la qualità del gioco, non la posizione in classifica."

Cosa manca al Napoli sul piano del gioco?

"Manca un’idea chiara e coraggiosa. Senza un’identità propositiva, la squadra diventa prevedibile. Il possesso palla è sterile, manca la verticalità e la capacità di creare occasioni. Senza questo, anche i risultati diventano difficili."

Le motivazioni hanno inciso nel calo?

"Sì, lo scorso anno c’era una spinta diversa, anche per la lotta con l’Inter. Ora sembra che l’obiettivo Champions sia già raggiunto e questo ha abbassato la tensione. Senza motivazioni e senza un’idea forte di gioco, tutto diventa più complicato."