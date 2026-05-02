Dazn, Ferrara: "Molto meglio il Como nel 1T, ma nel finale il Napoli poteva persino vincere"

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Ciro Ferrara, ex calciatore e oggi opinionista tv, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Como-Napoli 0-0: "È stata una partita molto tattica. Decisamente meglio il Como nel primo tempo, con due occasioni salvate da Rrahmani e Milinkovic-Savic, però poi nel finale il Napoli ha dimostrato addirittura di poter vincere la partita, con il palo di Politano e con l'occasione di McTominay. Secondo me il pareggio va bene a tutte e due, era l'ultimo big match per entrambe le squadre, e quindi anche per questo un po' di intenzione".