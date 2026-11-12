Podcast Minervini: "Sorpreso da una notizia di calciomercato sul Napoli"

Il vice-direttore di Tuttonapoli Arturo Minervini è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Sebastiano Esposito o Varela: quale sarebbe il profilo più adatto alle esigenze del Napoli? "Si tratta di due operazioni molto diverse. Esposito è un buon giocatore, sta facendo bene al Sassuolo, ma credo che conosciamo già la sua dimensione: difficilmente può diventare un titolare del Napoli. Sarebbe una riserva affidabile, mentre con Varela potresti fare il vero colpo, perché ha margini di crescita importanti e potrebbe diventare un giocatore di alto livello. Esposito sarebbe una soluzione tampone, anche considerando i rapporti con il suo procuratore e le numerose operazioni già concluse dal Napoli. Inoltre, ha caratteristiche simili a Højlund: lavora molto per la squadra, ma non è un vero bomber. Al Napoli manca proprio un attaccante che viva per il gol. Se Esposito arrivasse in prestito per sei mesi, potrebbe rappresentare un'alternativa a Lucca, ma acquistarlo a titolo definitivo rischierebbe di vincolare le scelte anche per giugno. Bisogna fare attenzione a non ritrovarsi con un altro giocatore da dover eventualmente cedere, bloccando così il mercato successivo."

Anche considerando i vincoli delle liste, Varela sembra quindi il nome più adatto al progetto del Napoli? "Sì, Varela sarebbe un colpo perfettamente in linea con la storia e la filosofia del Napoli: un giovane di prospettiva, capace di emergere in Serie A e diventare un giocatore importante. Anche dal punto di vista delle liste sarebbe un'operazione più semplice, essendo un classe 2005, rispetto a Esposito, classe 2002. Naturalmente bisogna considerare anche le esigenze del Monza: se la squadra dovesse conquistare punti importanti e avvicinarsi alla salvezza, potrebbe decidere di cederlo per realizzare una plusvalenza. Se invece la permanenza in categoria dovesse dipendere anche da lui, potrebbe scegliere di trattenerlo almeno fino a giugno. Inoltre, più Varela continua a giocare e segnare, più il suo valore può aumentare. Come sempre, il mercato è una partita di strategie: ogni società cerca di ottenere il massimo dalla propria posizione."

Come valuti le voci su una possibile partenza di De Bruyne già a gennaio? "Queste indiscrezioni mi sorprendono, soprattutto perché non ne comprendo bene la provenienza. Credo che il rapporto tra De Bruyne e il Napoli possa concludersi in estate, per diverse considerazioni, ma pensare a una cessione a gennaio, con tutte le difficoltà che la squadra sta affrontando, sarebbe una scelta folle. A meno che non sia il giocatore stesso a manifestare la volontà di andare via, non vedo motivi per interrompere anticipatamente il rapporto. Mi auguro che siano soltanto voci, anche se il fatto che circolino così diffusamente mi lascia perplesso e un po' preoccupato. Non credo che De Bruyne abbia particolari motivi personali per voler lasciare Napoli già a gennaio, considerando anche la situazione familiare e il percorso di inserimento dei figli. Per questo motivo un addio anticipato mi sembra davvero poco probabile."