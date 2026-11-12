Podcast De Bruyne via? Caporale: "Fondamentale per Allegri, occhio a privarsene subito"

Carlo Caporale, giornalista, opinionista RTN, ha aperto così il suo editoriale quotidiano nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Quanto è importante trattenere De Bruyne fino alla fine della stagione? Un'eventuale separazione a gennaio sarebbe un problema per il Napoli? "Considerando i numeri e la filosofia di gioco di Allegri, De Bruyne rappresenta un elemento fondamentale, soprattutto per la sua capacità di alimentare il gioco offensivo e garantire creatività. Anche in un inizio di campionato complicato, il suo contributo è stato importante e i numeri lo dimostrano. Senza di lui il Napoli avrebbe probabilmente maggiori difficoltà. Per questo credo che Allegri e la società debbano riflettere attentamente prima di interrompere anticipatamente il rapporto a gennaio: sarebbe una scelta in contraddizione con il progetto triennale appena avviato e con la fiducia rinnovata all'allenatore. Al momento non vedo segnali che facciano pensare a una volontà del giocatore di lasciare Napoli. È chiaro che non possiamo aspettarci il De Bruyne di dieci anni fa, ma la sua gestione è stata finora attenta, con rotazioni e turni di riposo quando necessario. Gli infortuni, però, hanno limitato questa strategia. Il mercato potrebbe servire proprio a intervenire sulle lacune emerse, anche se credo che sarà una sessione difficile: il Napoli non spenderà cifre particolarmente elevate e dovrà puntare soprattutto su idee, capacità strategica e profili giovani, in linea con la necessità di abbassare l'età media della rosa."

Quanto è importante iniziare già a gennaio il processo di ringiovanimento della rosa, soprattutto a centrocampo e considerando il rendimento di Anguissa? "È necessario intervenire e portare nuova freschezza, perché ogni ciclo ha bisogno di essere rinnovato, non soltanto per una questione anagrafica, ma anche di motivazioni. Anguissa rappresenta un caso emblematico: a Napoli ha vissuto una parte fondamentale della sua carriera, diventando un giocatore determinante e conquistando due scudetti. Fino alla prima parte della scorsa stagione era probabilmente uno dei migliori, se non il migliore, del Napoli di Conte. Poi, dopo l'infortunio rimediato a dicembre con la nazionale, non abbiamo più ritrovato lo stesso giocatore. Anche oggi, pur non sembrando condizionato da particolari problemi fisici, il suo rendimento è inferiore alle aspettative. Non sappiamo se dipenda dagli strascichi degli infortuni, dalle motivazioni o dalla situazione contrattuale, ma è evidente che non sta dando il contributo a cui ci aveva abituato. Considerando anche l'età e il contratto in scadenza, credo sia arrivato il momento di individuare un sostituto. Se ci fosse la possibilità di accontentarlo e di monetizzare con una cessione, la prenderei in considerazione, ringraziandolo per quanto fatto in maglia azzurra. Bisogna avere anche il coraggio di guardare avanti e salutare quando necessario."

Il Napoli ha bisogno di un centrocampista con caratteristiche fisiche simili a quelle di Anguissa? "Assolutamente sì. Sono dinamiche naturali nel calcio e anche un'eventuale partenza a parametro zero può rientrare nelle normali evoluzioni di un rapporto contrattuale. Il problema è che il Napoli, per caratteristiche della rosa, non ha molti giocatori con quella fisicità a centrocampo. McTominay è un caso particolare, perché è un giocatore molto bravo negli inserimenti e ha soprattutto una valenza offensiva. Manca invece un centrocampista capace di garantire forza fisica, presenza e sostanza in mezzo al campo. Proprio queste caratteristiche sono venute meno in questa stagione e il Napoli deve necessariamente intervenire per recuperarle."