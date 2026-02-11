Podcast Molaro: "Se Giovane costa 20mln, quanto vale Vergara? Va tutelato..."

Perché Manganiello non ha estratto il secondo giallo a Ramon?

"Dobbiamo fare un passo indietro. Secondo me, dopo la Supercoppa e dopo le parole di Marotta, è cambiato qualcosa. Non voglio legare tutto solo alla questione arbitrale, ma ieri non riesco a capire come non si possa ammonire Ramon in un secondo. Posso capire che il VAR non intervenga sul rosso diretto, ma qui parliamo di un secondo giallo evidente. Højlund era in posizione di tiro, al limite dell’area, e viene falciato. Fischi fallo? Allora devi estrarre il cartellino. Il Como sarebbe rimasto in dieci e la partita sarebbe cambiata."

Secondo te l’episodio ha inciso sull’andamento della gara?

"Assolutamente sì. Il Como nel secondo tempo fa un solo tiro in porta, con Vojvoda quasi allo scadere. Non ho visto tutto questo grande Como. Era una partita bloccata, sembrava che entrambe le squadre aspettassero i rigori. Ma con il Como in dieci sarebbe stata un’altra gara. Il Napoli, con tutte le assenze, ha fatto una buona partita."

Hai citato le assenze e il mercato. Ritieni che siano stati fatti errori?

"Sì, l’ho già detto: il mercato è stato sbagliato. Non si può non prendere un centrocampista sapendo che Anguissa è ancora fuori. Mi dicono che tornerà con la Roma, ma finché non lo vedo in campo per me non c’è. Serviva un centrocampista. Sono arrivati due ragazzi e Conte ieri ha mandato una frecciatina chiara: ha detto ‘la società ha preso’, ‘hanno preso’, parlando di saldo zero. Non è casuale."

Sei preoccupato anche per l’investimento fatto?

"Sì. Ho scoperto che c’è un obbligo di riscatto per Giovane da 20 milioni. È una cifra importante. Allora mi chiedo: quanto vale oggi Vergara? Se un altro costa 20 milioni, Vergara quanto vale? 30? 35? Sta segnando in tutte le competizioni, sta dimostrando il suo valore. Il presidente deve tutelarlo. Oggi viene paragonato in maniera esagerata e a volte ingenerosa. È un patrimonio del Napoli e va difeso."