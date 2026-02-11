Podcast Savino: "Buongiorno paga un errore che a Genova è stato chiaro"

vedi letture

Alberto Savino, ex difensore del Napoli, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video.

"Buongiorno? Sta passando un periodo negativo, può succedere. Da queste situazioni si esce facendo il minimo indispensabile, senza caricarsi di responsabilità eccessive. Ad esempio, nel retropassaggio a Meret, invece di rischiare doveva spazzare via. In questo momento sta pagando il fatto di voler dimostrare di non subire la pressione. Ha personalità, è bravo, ma ora gli sta capitando tutto. Deve giocare semplice, senza prendersi rischi, perché è sotto la lente d’ingrandimento. Non è sereno, questo si vede."

Può aver inciso anche il cambio di posizione, da centrosinistra al centro?

"Incide poco. Parliamo di un giocatore di alto livello. Secondo me è più una questione mentale: non vuole far vedere che sente la pressione, ma così rischia di peggiorare le cose. Deve stare tranquillo, ha la fiducia dell’allenatore e della piazza."

Su Beukema.

"A Bologna ha fatto benissimo. A Napoli ha aspettato il suo momento e quando ha giocato ha fatto anche buone partite. Però la concorrenza è alta. Deve conquistare spazio con prestazioni di livello. Ora ha un’opportunità e deve dimostrare il suo valore."