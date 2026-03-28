Podcast Napoli-Milan, il doppio ex Agostini: "Attenzione alla mentalità di Allegri..."

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L'ex attaccante di Napoli e Milan, il condor Massimo Agostini, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Come valuti la prima stagione di Rasmus Hojlund al Napoli?

"È un attaccante moderno, deve saper fare un po' tutto: giocare con la squadra, dare profondità e soprattutto fare gol. Essendo arrivato giovane al Napoli, ha già segnato 10-11 gol, ha risolto partite importanti e farà sempre più la differenza. Per altri 5-6 anni sarà un attaccante che può fare tanti gol."

Quanto pesa la maglia azzurra e quanto è importante essere ricordati negli anni?

"Le maglie pesano tutte, soprattutto quelle di grandi società con una storia importante e vittorie significative. L'importante a Napoli è sudare la maglia, uscire con la maglia bagnata e sporca, perché significa aver dato tutto nei 90 minuti. Questo è ciò che i tifosi apprezzano: sudare la maglia e dare il meglio di sé."

Ci sono otto finali da qui alla fine della stagione. Quale potrebbe essere l’epilogo della Serie A e ci sono speranze per il Napoli?

"Il campionato, il play-off per lo Scudetto, inizia il 6 con il Milan, primo scoglio da superare. Il Napoli è a un punto e la partita contro il Milan è la più importante. Se l’Inter non fa punti, nelle ultime 5-6 partite il Napoli può provare a raggiungerla. Sono otto finali, ma la prima è decisiva."

Come vedi la sfida Napoli-Milan, considerando anche il tuo ruolo di doppio ex?

"I rossoneri sono una squadra costruita da Allegri, che ha cambiato la mentalità. Sanno difendere e fare gol allo scadere. Allegri vuole prendere meno gol e vincere con uno, questa è la mentalità. Il Napoli, con la sua striscia positiva, è arrivato a un punto di distacco, e questo deve stimolare i giocatori a vincere tutte le partite. Non puoi speculare sulle giornate, devi concentrarti per raggiungere l’Inter, passando prima per il Milan."