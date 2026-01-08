Radio TN Caporale: "Fallo da wrestling su Buongiorno, ma cos'ha visto il VAR? E Hojlund..."

Il giornalista Carlo Caporale è intervenuto dopo Napoli-Verona sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android): "Meglio un punto di niente, ma è chiaro che ci sono stati tanti episodi negativi. Soprattutto il rigore al Verona farà discutere ed hanno condizionato il risultato. Il Verona ha fatto la sua partita, diamogli tutti i meriti del mondo, ma l'episodio è grave, facilmente leggibile dal VAR.

Il pallone spioveva, saltano entrambi a contrasto, nella migliore delle ipotesi c'è un contrasto di gioco e quindi non va intenzionalmente sul pallone, sì è largo ma congruo. Non si può saltare come un pinguino. Addirittura nel contrasto aereo il giocatore del Verona ha un braccio modello wrestling e quindi Buongiorno viene disturbato. Non viene ravvisato niente e c'è un mistero. Poi è chiaro l'episodio condiziona, era il 2-0. Sì, il primo è stato preso troppo facilmente, ma c'era tutto il tempo e andando sotto solo di un gol nel secondo poteva ribaltarla. Tant'è che la pareggia e ci sono altri episodi, anche il tocco di Hojlund non è chiaro, non c'è un'immagine chiara, neanche l'ultima immagine convince. Avranno immagini migliori non mostrate?

Anche in Tv poi hanno detto che non era rigore. L'arbitro poteva non aver visto, ma al VAR cosa hanno visto? Poteva ravvisare tutto, tranne quel braccio! Ma le nostre domande non avranno risposte, vediamo nelle trasmissioni postume se lo giustificheranno. Ormai però è andata, poi possiamo analizzare che non ha funzionato. Dopo un buon inizio, prende una mezza infilata e subisce gol, abile anche il Verona a sfruttare la superiorità da quel lato, bello il tacco, un po' ferma la difesa, Di Lorenzo si fa tagliare davanti e forse pure Milinkovic... se la palla passa o speri che non ci sia l'avversario o un tuo compagno rischia anche l'autogol. Copri il primo palo, ma poi devi provare ad intercettare. Poi il doppio centravanti non ha funzionato bene, non sono arrivati palloni dall'esterno che sono quelli più invitanti. Lang è uscito, ma non aveva fatto male, gli serve più fiducia nel provare la giocata. Ci poteva stare la mossa del doppio centravanti, ma senza togliere Lang, avrei tenuto le due ali.

La reazione c'è stata, qualche attenuante c'è, poi ripeto: vorrei chiarezza su Hojlund. Mi auguro ci sia altrimenti è uno scandalo. Spero in immagini chiare. Già siamo sul molto discutibile e mi tengo diplomatico. Poi pure la regola è discutibile, sì l'immediatezza... ma se il tocco è involontario e così minimo. Siamo alle situazioni protocollari, che incidenza ha quel tocco sul gol? Nessuna! Poche proteste? Perché dobbiamo assimilarci ad altre squadre che hanno fatto di questo il loro cavallo di battaglia. Nell'epoca VAR c'è tutto il tempo per appurare tutto, la protesta deve essere fino a se stessa! L'episodio era chiaro, al VAR cosa pensavano? Cosa vedevano? Forse avevano un monitor non calibrato (ride, ndr) ed hanno visto una cosa per un'altra che non esiste!".