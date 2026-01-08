Calvarese: "Movimento di Buongiorno congruo, senza quel gomito la prendeva di testa"

vedi letture

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, si è soffermato sugli episodio di Napoli-Verona, in particolar modo sul rigore per fallo di mano di Buongiorno, sul proprio account X: "Il rigore è un episodio davvero complesso. Vero che Buongiorno impatta col braccio all’altezza delle spalle, ma è anche vero che il movimento è congruo e senza l’ostacolo del gomito di Valentini avrebbe avuto la possibilità di prenderla di testa", il messaggio di Calvarese.