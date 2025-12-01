Radio Tutto Napoli, prosegue la programmazione: alle 15 parte "Napoli Talk"

Prosegue il ricco palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Dopo i primi quattro format, da “Buongiorno Tutto Napoli”, “Il “bar di TuttoNapoli", “Pausa Caffè" e “Cronache azzurre”, alle 15 la programmazione prosegue e scatta l'ora di "Napoli Talk" con il direttore Antonio Gaito, la redazione ed i suoi opinionisti.

Dalle 17 alle 18 il pomeriggio invece proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con Daniele Rodia e la partnership con "Passionapoli" di Guido Gaglione e Nicola Luongo ed i loro ospiti. Dalle 18, per chiudere, una finestra anche alle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro. Ma non finisce qui: potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

