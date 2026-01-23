Giovane-Napoli, Gazzetta: "Affare alla vecchia gestione ADL, tutte le cifre"

vedi letture

Giovane affare alla Napoli, alla De Laurentiis vecchia gestione, un giovane di talento da valorizzare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola soffermandosi sul colpo degli azzurri dal Verona.

"Giovane Santana do Nascimento, una delle belle rivelazioni di questa prima parte di stagione, sarà oggi un giocatore azzurro. Brasiliano, attaccante che può agire da prima e da seconda punta: scattante, tecnico, con grande personalità e un potenziale pronto a esplodere. Ed è quello che spera di fare ora Conte, dopo aver rivalutato Rasmus Hojlund negli ultimi mesi. L'accordo con il Verona è stato raggiunto ieri sera: affare da 20 milioni di euro complessivi inclusi di bonus, al giocatore contratto fino al 2031 da circa 1,2 milioni netti a stagione. Forse non è il giocatore che può cambiare le sorti della corsa scudetto, ma di certo il Napoli si è assicurato un talento purissimo, con margini di miglioramento enormi. Un affare da "vecchia" gestione De Laurentiis"