Sorpresa Marianucci-Ambrosino: out dalla seduta e forse con la Juve, il motivo

Il mercato è una distrazione ma anche una scelta: ieri, quasi a sorpresa, non si sono allenati né Luca Marianucci, né Giuseppe Ambrosino, da tempo al centro di trattative (il difensore sta aspettando l'okay per trasferirsi alla Cremonese e l'attaccante è stato promesso al Venezia) e in attesa che si possano formalizzare accordi ormai definiti sulla parola. Marianucci e Ambrosino sono stati "congelati" da Antonio Conte, considerata la situazione, e dunque è assai improbabile che rientrino tra i convocati per la gara di dopodomani a Torino.

In attacco le soluzioni sono ridottissime ma la punta rischia di rimanere fuori. Lo riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.