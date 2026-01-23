Non solo Giovane, arriva un altro esterno: Manna segue tre giocatori

Il mercato del Napoli non si ferma a Giovane. Il club azzurro ora lavora all'arrivo di un altro attaccante, di un esterno che possa giocare a sinistra al posto di Lang che è appena andato al Galatasaray. Ne scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"Un altro Neres o un nuovo Kvara, fate voi. Di sicuro un giocatore più offensivo di Elmas e Vergara, attuale coppia sulla trequarti. I nomi sul taccuino di Manna sono diversi, si va da Daniel Maldini (assistito dallo stesso agente di Lucca e Giovane) a Raheem Sterling, per cui il Chelsea è disposto a contribuire fino al 70 per cento dell'ingaggio. Niente da fare per Ndoye, seguito già in estate: fino a giugno resterà al Nottingham. Occhio allora sempre a Marcos Leonardo dell'Al Hilal e al marocchino Abde Ezzalzouli del Betis".