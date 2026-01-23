Lang-Galatasaray, Romano: "Altro che Juve, se fosse partito dopo l'affare saltava!"

vedi letture

Noa Lang non poteva partire dopo la Juve altrimenti l'affare sarebbe saltato. Lo rivela sul suo canale l'esperto di mercato, il giornalista Fabrizio Romano, facendo il punto sulla trattativa ormai conclusa.

"Noa Lang è atterrato a Istanbul. Notizia di ieri pomeriggio confermatissima sulla partenza già ieri sera di Noa Lang. Si era parlato di farlo partire dopo la partita tra Juventus e Napoli, no: per il Galatasaray non è mai esistita questa possibilità, altrimenti sarebbe saltata l’intera operazione. Doveva partire subito, è partito subito, è a Istanbul. Noa Lang è stato accolto dai tifosi del Galatasaray dopo l’annuncio che vi ho dato mercoledì sera di un’operazione fatta, accordata. Vi ricordo: due milioni di prestito, trenta di diritto di riscatto", le sue parole.