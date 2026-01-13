Podcast Repice: “Con l'Inter favorita scudetto e con quello che sta passando il Napoli, è incredibile”

Il giornalista e commentatore Rai Francesco Repice è intervenuto nel corso di 'Cronache Azzurre' sulla nostra Radio Tutto Napoli.

Il Napoli può confermare lo scudetto? “Inter e Napoli sono le favorite. Davo qualche chance e la continuo a dare al Milan perché deve preparare una sola gara a settimana e ha un all’allenatore che secondo me è decisivo. Ma la sfida è tra Inter e Napoli per l’organico. Se poi al Napoli mancano giocatori e sta ancora là, a maggior ragione. Perchè con quello che sta passando la squadra di Conte è incredibile, ma quello dipende dall’allenatore, che anche in questo caso è decisivo.

Quanto è importante il pari per il Napoli? E’ intanto un pareggio sul terreno di gioco della più forte, con assenze pesanti. Ora sono tutte partite importanti, perché difficilmente da qui al termine del campionato le favorite perderanno punti per strada, molto dipenderà dalle coppe. Tutte le partite sono importanti, alla fine ci sono sempre tre punti in ballo.

Mi arrivano tanti attestati di simpatia e affetto, sono contentissimo di questo. Sono sorpreso? A 63 te ne accorgi se hai fatto un buon lavoro, se gli attestati ti arrivano anche dalle tifoserie di altre squadre vuol dire che qualcosa di buono lo stai facendo.

Da grande cosa vorrei fare? Pescare al mio paese, Tropea. Pescare è il mio vero mestiere, quindi vorrei fare quello.

La Juve può rientrare nella lotta scudetto? Non c’ha il potenziale per lottare per lo scudetto. Se non cambia qualcosa di clamoroso a gennaio, né Roma, né Juventus possono lottare per lo scudetto”.