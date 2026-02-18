Podcast Ricciardi: "Napoli si rialza sempre, ha la fortuna di avere città che lo sostiene"

Franco Ricciardi, artista napoletano, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video: "Il finale di stagione è ancora tutto da decidere. Mi auguro il meglio per il Napoli e per la mia città. Di calcio capisco poco, ma seguo la squadra e mi informo. Sono felice, anche se nelle ultime partite non ci sono stati grandi risultati. Il calcio è così, giorno per giorno, e il Napoli si rialza sempre, come il teatro San Nazaro. La fortuna del Napoli è avere una città che lo sostiene."

Hai avuto mai un contatto con il presidente De Laurentiis?

"L’ho visto qualche volta, quando ho fatto il concerto al Maradona, proprio a cavallo dello scudetto. Mi sono congratulato con lui. È una persona bella, coraggiosa, attiva e sa caricare la squadra."