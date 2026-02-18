Tuttonapoli Infortunio Rrahmani, tutte le soluzioni di Conte. E spunta ipotesi a sorpresa

Dopo l'infortunio di Rrahmani il Napoli si ritrova con la coperta corta in difesa considerando anche l'assenza prolungata di Di Lorenzo e avendo ceduto in prestito Marianucci a gennaio al Torino. Al momento col classico 3-4-2-1 ci sono tre difensori di ruolo per tre posti, Beukema, Juan Jesus e Buongiorno, più un altro difensore aggiunto, che si adatta, ovvero Olivera.

Insomma, poche soluzioni per l'allenatore da qui alle prossime partite. Ma proprio per questo motivo potrebbe tornare in auge il ritorno della difesa a quattro. In questo caso Conte si ritroverebbe con quattro centrali per due ruoli e avrebbe poi ampia scelta sulle corsie laterali. Più a sinistra, in realtà, con Spinazzola, Gutierrez o lo stesso Olivera. A destra come terzino potrebbe agire Mazzocchi, unico di ruolo, oltre al solito Gutierrez, ormai da settimane esterno di centrocampo sul lato opposto al suo piede naturale. Idee e riflessioni in attesa delle decisioni e delle mosse di Conte.

Il club azzurro ieri pomeriggio ha reso noto il bollettino medico del difensore kosovaro attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito. "In seguito all'infortunio durante il match contro la Roma, Amir Rrahmani si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".