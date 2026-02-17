Video Il comico Comunale: “Sono per separazione carriere: se arbitri non puoi pure giocare per l’Inter”

Vincenzo Comunale, attore, comico, autore e grande tifoso del Napoli, ha commentato con ironia e pungente sarcasmo quanto accaduto sabato scorso in Inter-Juventus e le polemiche legate alla simulazione di Bastoni che ha causato l’espulsione di Kalulu: “Mi schiero subito: io sono favorevole la separazione delle carriere. Se fai l’arbitro non puoi fare pure il giocatore dell’Inter. Sono il Roberto Saviano della comicità. Avete visto? Ha detto una cosa contro l’Inter. Secondo me non è morto finora per i Casalesi, ora muore (ride, ndr).

Finora con la Camorra non è successo niente, ora ha detto una cosa sul calcio… Questo dimostra che più della Camorra c’è solo la ‘Ndrangheta (ride, ndr). Per chi non ha seguito: c’è stato questo piccolissimo errore arbitrale. Queste sviste ogni tanto capitano nel calcio italiano. Ti fanno proprio demoralizzare. Quando succedono queste cose, da sportivo, uno ci resta male. Però siccome questo fatto è successo contro la Juve, da napoletano io ho pure vissuto questa cosa come se stessi nel metaverso. Ho visto Chiellini che si lamentava…Chiellini! La Juve si è lamentata…la Juve!”.