Podcast Sarri-Napoli, da Roma a sorpresa: "C'è un'altra squadra di A che può prenderlo"

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Valerio Marcangeli, giornalista da Roma che segue le vicende della Lazio, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Ci dobbiamo aspettare al Maradona una Lazio distratta, con la testa già altrove?

"Dici bene, è stata una stagione nata male fin dal principio, con il blocco del mercato, l’unica squadra italiana ad averlo avuto totalmente bloccato. È stata una stagione tormentata, con un allenatore che conoscete bene e che è riuscito a fare il massimo, mantenendo il gruppo unito nonostante una sensazione esterna di abbandono. Nonostante tutto, la Lazio si è ritrovata a pochi punti dall’ottavo posto, anche se secondo me non ci arriverà, e con la possibilità di credere ancora nella Coppa Italia. Chiudere con un trofeo sarebbe clamoroso per come è andata la stagione. Al Maradona mi aspetto una squadra distratta da quello che la attenderà pochi giorni dopo a Bergamo contro l’Atalanta. Sarri fa fatica a fare turnover, anche perché le seconde linee non sono all’altezza e la panchina è corta. Io personalmente farei turnover massiccio, ma con Sarri è difficile aspettarselo."

Nell’avvicinamento a questa partita si è parlato poco dell’ottavo posto? Può condizionare la preparazione, considerando anche il preliminare di Coppa Italia ad agosto? E sulla formazione?

"Sono solo idee, perché poi il mister dà la formazione poche ore prima della partita. Sta facendo delle prove, ma faccio fatica ad aspettarmi certe scelte. Qualche cambio ci sarà. Maldini, che è stato titolare, è un attaccante adattato e non è una vera prima punta: questo fa capire la situazione della Lazio. È rientrato, ma verrà gestito. Se dovesse essere disponibile per Bergamo, si potrebbe ripartire con Dia titolare al Maradona. L’ottavo posto è comunque un obiettivo per Sarri, anche per il futuro: a fine stagione vorrà confrontarsi con il club. Dopo quanto successo, se non ci sarà un progetto serio, le strade potrebbero dividersi. Sarebbe un duro colpo, perché è probabilmente il miglior allenatore possibile per questa fase della Lazio."

Pensando al Napoli: immagini Sarri di ritorno al Maradona nella prossima stagione? Si parla di questa possibilità, anche se resta un’ipotesi remota.

"Al momento non mi risulta molto: è più una suggestione. La pista più forte è la Fiorentina, anche con Paratici, e attenzione anche al Bologna. L’idea di Sarri al Napoli è più romantica: lui tornerebbe senza problemi, ma l’idea iniziale era ripartire dalla Lazio. Il problema è che si è sentito tradito: non è stato avvisato del blocco del mercato e le scelte fatte non rispecchiano la sua idea tattica. Napoli resta un ricordo importante per lui, ma al momento è più nostalgia che qualcosa di concreto. Su Conte, invece, dall’esterno sembra esserci stata una sorta di autocandidatura."

Dalle tue parole sembra che si parli di tutto tranne che della partita. Secondo te, quali saranno le scelte di formazione della Lazio?

"Conoscendo Sarri non farà un grande turnover. In porta giocherà Mandas, anche per necessità visto che ci sono stati tanti infortuni. In difesa, senza Patric, direi Lazzari a destra, Romagnoli e Provedel al centro — anche se Gila è in dubbio — e Tavares a sinistra. A centrocampo probabilmente Cataldi, Basic e Kamada. Davanti, Cancellieri dovrebbe partire dalla panchina dopo l’ultima prova, quindi spazio a Castellanos. A sinistra mi aspetto Zaccagni titolare, anche se non al meglio. Sarri tende a confermare i titolari e poi eventualmente fare cambi a gara in corso."