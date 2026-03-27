Radio TN "Se Conte si convince di poter lavorare coi giovani...", la discussione a Passionapoli su RTN

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"Conte ha fatto un grande lavoro con i giovani a disposizione in ritiro, Vergara e Hasa su tutti".

Il motivo dei tanti infortuni occorsi agli azzurri in stagione e il possibile scenario li in ottica della prossima stagione è stato tema anche di Passionapoli, trasmissione in onda su il lunedì ed il giovedì dalle 17 alle 18 su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli. A parlarne è stato in primis Nicola Luongo, giornalista e co-conduttore del format del gruppo Passionapoli: "Capisco che 4 vittorie cambino le prospettive ma io sto ascoltando cose assurde. Sugli infortuni si continua a parlare di sfortuna. 40 infortuni sono tantissimi.

Io parlo perchè amo il Napoli e non voglio che la situazione si ripeta. Ma nel calcio, come nella vita, se ripeti gli stessi metodi, con gli stessi interpreti e con le stesse tempistiche il risultato non cambia. Parlare di sfortuna significa voler lanciare il pallone in tribuna e non trattare le problematiche e spero con tutto il cuore che non si faccia questo errore per non rivivere la prossima stagione una situazione simile a quella di quest'anno, se non peggiore, visto che i nostri calciatori avranno un anno in più".

La risposta di Guido Gaglione non tarda ad arrivare: "Io mi fido di una sola persona, di Aurelio De Laurentiis. Secondo te lui non ha analizzato con il suo staff tutte queste casistiche? Sicuramente si e poi trarrà le sue conclusioni. Di sicuro qualcosa dovrà essere cambiato".

Rafforza il ragionamento Francesco Izzo: "L'età dei calciatori nel calcio di Conte è fondamentale. Perchè il 34enne la partita singola te la fa comunque al top come il 22enne, ma il problema è il recupero della partita che è nettamente più lento. Conte ha fatto un grande lavoro con i giovani a disposizione in ritiro, Vergara e Hasa su tutti. Se si convince di poter lavorare con i giovani..."

Conclude il ragionamento Nicola Luongo: "Se Conte si allinea al pensiero Europeo e quindi comincia a lavorare con i giovani, lo voglio sulla nostra panchina per i prossimi 10 anni. In caso contrario assolutamente no"-