Podcast Caso Lukaku, Silvestre: "Conte proverà a ricucire questo strappo"

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"Credo che il Napoli spesso, in situazioni simili, abbia avuto attriti con calciatori come Simeone, Higuain o Milik. Però questo è un caso diverso".

Domenico Silvestre, giornalista di La Bussola Tv, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Cronache Azzurre' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

Nazionale come l'hai vista? Ti ha convinto? Qual è la prospettiva verso la sfida con la Bosnia?

"Sì, l'Irlanda era poca cosa, quindi, seppur con le solite difficoltà di manovra azzurra, nel primo tempo non si è mai tirato in porta, poi dopo l'occasione clamorosa mancata da Reteki, l'Italia si è svegliata. La differenza si è vista. Onestamente, non sono un grande stimatore di Gattuso come allenatore, magari preferisco altri tecnici. Però quello che deve fare lo sta facendo. Siamo stati anche fortunati. La Bosnia sembra più alla portata, a parte qualche giovane come Morbi, ma devo dire che se devo essere entusiasta di questa nazionale, ni: il caso ci ha anche aiutato. Vedremo come reagiranno i bosniaci al video di insultanze dietro le quinte."

Cosa pensi del messaggio du nostro ascoltatore da Roma sul Vergara e la mancanza di fantasia nella nazionale?

"Assolutamente. Manca fantasia alla nazionale, la mediana è composta da grande geometria e forza fisica, gli esterni sono due cursori come Di Marco e Politano, e gli attaccanti non sono propriamente tecnici. Gattuso ha fatto scelte che mi hanno lasciato perplesso. Italiano ha saputo valorizzare Bernardeschi, forse un giocatore come Vergara avrebbe dato più differenza. Raiteghi non mi convince, Pio Esposito potrebbe avere più chance dal primo minuto. Nel secondo tempo l'attacco ha avuto maggiore brio con l'ingresso di Esposito, Raiteghi era sulle gambe. Esposito non è un genio tecnico, ma può fare più differenza di Raiteghi. Mi aspetto di vederlo in campo prima contro la Bosnia."

È motivata l’esultanza di alcuni calciatori dell’Italia dopo la vittoria sull’Irlanda?

"Secondo me è fuori luogo. Il Galles era un avversario più ostico rispetto alla Bosnia. Esultare per un avversario piuttosto che un altro non è corretto, pensiamo più al campo. Sentire sempre la storia del veleno è diventato pesante, bisogna pensare al calcio giocato."

Come giudichi lo scenario del caso Lukaku e un possibile strappo con il Napoli?

"Credo che il Napoli spesso, in situazioni simili, abbia avuto attriti con calciatori come Simeone, Higuain o Milik. Però questo è un caso diverso. Non vorrei che Lukaku abbia pensato come De Bruyne, all'inizio sembrava una battuta. Credo siamo arrivati agli scoccioli della carriera di Lukaku a Napoli. Il Napoli l’anno prossimo gira altri nomi. Credo comunque che Lukaku possa esserci e Conte proverà a ricucire questo strappo. Non escluderei che sia andato in Belgio per vedere specialisti privati piuttosto che quelli del Napoli."