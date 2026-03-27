Caso Lukaku, in casa Napoli cala il gelo: spunta provvedimento del club

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Ora per lui una multa è pronta, secondo quanto si legge nel focus del quotidiano. E di sicuro è in dubbio la sua presenza per la partita di Pasquetta

A Castel Volturno è calato il gelo dopo la scelta di Lukaku di restare in Belgio nonostante fosse atteso per ieri mattina a Castel Volturno. Il quotidiano Repubblica ricostruisce quanto accaduto nelle ultime ore con il bomber che senza l'autorizzazione del club è rimasto ad Anversa per curarsi e rientrare al top della forma o comunque avvicinarsi a una condizione accettabile in vista del finale di stagione e soprattutto del Mondiale. Ora per lui una multa è pronta, secondo quanto si legge nel focus del quotidiano. E di sicuro è in dubbio la sua presenza per la partita di Pasquetta al Maradona contro il Milan.

Caso Lukaku, le parole del dt Belgio

Nelle scorse ore anche il dt del Belgio aveva spiegato il motivo per cui Big Rom non era partito con la nazionale per l'America. “Lukaku ha valutato attentamente cosa fosse meglio per il resto della sua stagione. Visti i voli e i trasporti necessari, ha logicamente concluso che non sarebbe stato ideale per lui continuare ad allenarsi con ritmo sostenuto. La buona notizia è che non ci sono problemi di salute. Si tratta piuttosto di capire come prepararsi al meglio negli ultimi mesi: sia per il finale di stagione con il Napoli che per i Mondiali. È stata una scelta difficile, ma ha preso la decisione. Sappiamo due cose: che Romelu conosce molto bene il suo corpo e che vuole davvero essere presente ai Mondiali".