Radio TN Sibilla: "Lucca strapagato, ma non è stato l'unico. Una sola eccezione..."

Michele Sibilla, giornalista di Rpz, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli:

"Lang è la soluzione più logica per sostituire Neres. L'olandese se è in giornata è molto affidabile, bisogna solo capire la sua condizione mentale. Mi aspetto dentro anche Buongiorno che sta molto meglio rispetto a un mese fa. Ma la scelta di Juan Jesus da ormai un mese è stata molto azzeccata da parte di Conte.

Chance per Lucca? Non lo so ma non penso che il Napoli possa permettersi di perdere terreno nei confronti delle due milanesi e quindi credo che Conte alla fine manderà in campo la formazione migliore. Certo Lucca meriterebbe un'ultima chiamata che poi non vuol dire che il giocatore possa andar via, si devono far tanti ragionamenti sul mercato del Napoli a partire dalla questione saldo zero, una norma assurda. Per Lucca poi bisognerebbe valutare anche la formula dell'eventuale cessione. Servirebbe poi un sostituto e anche qui non sarebbe facile.

Cedere i giocatori che non hanno convinto può essere un'opportunità anche per il Napoli per capire se le qualità comunque ci sono e quindi gli stessi poi possono tornare oppure sono stati solo acquisti sbagliati. Di sicuro Lucca è stato pagato troppo, ma in un mondo di squali è normale con un club così ricco e solvibile. Ma questo discorso vale anche per altri acquisti. Sono stati tutti un po' sopravvalutati. Forse quello valutato bene e già rende di più è stato Hojlund, comprato last minute e comunque pagato di più del suo valore al momento del suo acquisto. Oggi comunque già vale di più".