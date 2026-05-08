Podcast L'ex Amodio: "Sarri ci ha fatto godere e se tornasse ci divertiremmo"

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A Radio Tutto Napoli, l'ex azzurro Amodio su Anguissa, Lobotka e il futuro di Conte: "Il Napoli è stimolante per chiunque". Su Sarri: "Mi piacerebbe molto"

L'ex calciatore azzurro Nicolas Amodio è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Si vocifera di un possibile addio di Frank Anguissa e addirittura anche di Lobotka se non dovesse rinnovare. Potrebbero essere due perdite importanti per il Napoli del futuro?

"Sicuramente sono due giocatori che sono stati importantissimi nel Napoli in questi anni, per me sono ancora due giocatori validissimi. Poi l'importanza dipende sicuramente anche da chi arriva al loro posto, nel caso in cui dovessero andare via. Già lo hanno dimostrato a Napoli."

Come vedi il Napoli del futuro, con o senza Antonio Conte?

"È la domanda che ci facciamo tutti quanti. Penso che dipenda dall'allenatore, dalla voglia che ha lui di trovare nuovi stimoli a Napoli. Dipende soprattutto da quello, perché lui ha già dimostrato che, al di là che possa piacere più o meno, è validissimo."

La società può dare questi stimoli ad Antonio Conte? De Laurentiis può essere il preludio a un Conte che dice sì, voglio restare per il terzo anno?

"Sicuramente una società come il Napoli è importantissima per chiunque, non importa l'allenatore. Penso che sia più a livello personale: dopo un paio d'anni in una squadra, l'allenatore deve trovare di per sé i suoi stimoli. Una società come il Napoli penso che sia stimolante per chiunque."

Si vocifera di un interessamento del Napoli per Richard Rios, centrocampista colombiano del Benfica. Potrebbe essere un buon sostituto eventuale di Anguissa?

"A me piace, piace molto. È un buon centrocampista, lo ha già dimostrato al Benfica, e penso che per il Napoli possa essere un buon acquisto. Detto questo, il Napoli quest'anno deve puntare ad avere salute, soprattutto per tutti gli infortuni che ha avuto lungo questa stagione. Al di là che vada via o no Anguissa, penso che il Napoli debba mettere in organico altre opzioni per l'allenatore, e penso che Rios sia un giocatore importante."

Si parla di un possibile addio di Conte a fine stagione. Come vedresti un possibile ritorno a Napoli di Maurizio Sarri?

"Penso che tutti abbiamo in mente la squadra di Sarri come il ricordo di un calcio spettacolare, il Napoli si è trovato benissimo con lui come allenatore e ci ha fatto godere a tutti quanti. A me piacerebbe, poi so che c'è un po' di distanza — qualcosa legato al suo passaggio in altre squadre — però penso che sia un allenatore che ci farebbe divertire nel caso arrivasse a Napoli. A me personalmente piacerebbe molto."

Ci racconti un aneddoto bello che ti ricordi della tua esperienza a Napoli?

"Ho avuto dei momenti bellissimi a Napoli, quasi tutti positivi. Però un'esperienza unica e difficilmente ripetibile è quando abbiamo avuto la promozione in Serie A: quella partita a Genova, difficilmente trovi due squadre che festeggiano allo stesso tempo un traguardo così importante, e poi senza pantaloncini, con le magliette al rovescio. Se vi ricordate il finale di quella partita, l'arbitro fischiò la fine quando non era ancora la fine, con tutta la gente a bordo campo: è un ricordo difficilmente da dimenticare."