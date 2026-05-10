Podcast Torna Di Lorenzo, Scozzafava: "Senza il suo infortunio 2° posto era già blindato"

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“È molto importante, soprattutto a livello di leadership e di equilibrio. Però viene spontaneo il rammarico per non averlo avuto in un momento cruciale"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: "Vincenzo Italiano è un profilo interessante per il Napoli, lo era già in passato e immagino che lo sia ancora oggi, ma tutto dipende dalla permanenza o meno di Conte. E poi sono sicura che ci siano anche altri profili osservati dal Napoli”.

Quindi la decisione finale dipenderà soprattutto da Conte?

“Sì, perché credo che sia una decisione che maturerà insieme, ma la volontà dell’allenatore farà sicuramente la differenza. Non penso che De Laurentiis possa dire a Conte: ‘È stato bello, separiamoci’. Sarà una scelta condivisa”.

Quanto sarà importante l’incontro tra De Laurentiis e Conte?

“Fondamentale. Dopo lunedì il Napoli potrebbe qualificarsi aritmeticamente alla prossima Champions League e quello sarà un elemento importante nel confronto tra le parti. Credo che ci sarà un incontro lungo, approfondito, perché c’è tanto da analizzare di questa stagione”.

Pensi che De Laurentiis proverà a depistare sulla sede dell’incontro?

“No, non credo. Ricordo l’ultimo incontro con Spalletti, avvenuto in pieno centro città. Non penso ci sia la volontà di depistare, quanto piuttosto quella di confrontarsi seriamente e con calma su tanti aspetti”.

Che giudizio dai al lavoro di Conte?

“I tifosi del Napoli dovrebbero solo augurarsi che resti. Non perché senza Conte non si possa andare avanti, ma perché quello che ha fatto con i mezzi messi a disposizione dal club è sorprendente. Con tutte le difficoltà, soprattutto gli infortuni, ha fatto un ottimo lavoro”.

Il Napoli però dovrà cambiare qualcosa nel prossimo futuro…

“Credo che il club abbia la necessità di normalizzarsi un po’ dal punto di vista economico. Non significa abbassare le ambizioni, ma rimettere il Napoli in asse dopo un periodo in cui si è forse andati un po’ fuori giri”.

Conte può accettare questo tipo di progetto?

“Questo sarebbe forse il primo vero sforzo che il club chiederebbe a Conte. Lui farà le sue valutazioni, ma è un allenatore ambizioso, uno che non tollera la sconfitta. Se accetterà, porterà avanti questo nuovo corso con grande passione”.

Quanto pesa la questione Nazionale nei pensieri di Conte?

“Può influire, ma fino a un certo punto. Conte ha detto di essere lusingato dall’accostamento alla Nazionale, ma non ha certezze in quel senso e comunque non è l’unico nome in lista”.

De Laurentiis è soddisfatto di Conte?

“Sì, sicuramente. Poi all’interno di una stagione è normale che possano esserci divergenze di vedute tra allenatore, dirigenti e società. Ma la decisione finale sul management del Napoli spetta sempre e solo a De Laurentiis”.

Quanto pesa il ritorno di Di Lorenzo per la sfida col Bologna?

“È molto importante, soprattutto a livello di leadership e di equilibrio difensivo. Però viene spontaneo pensare al rammarico per non averlo avuto in un momento cruciale della stagione. Conte lo sa bene: con Di Lorenzo disponibile prima, oggi probabilmente parleremmo di un secondo posto già blindato”.